حزب الله يعلن استهداف قاعدة ‏ميرون الجوية ومبانٍ عسكرية في شمال إسرائيل

بيروت: أعلن حزب الله، الثلاثاء، استهداف قاعدة ميرون الجوية إضافة لمبانٍ عسكرية يستخدمها جنود إسرائيليون في 3 مستوطنات، ردا على الاعتداءات التي تستهدف قرى وبلدات جنوب لبنان.

وقال الحزب في 3 بيانات منفصلة، إن عناصره “استهدفوا قاعدة ‏ميرون الجوية الإسرائيلية بالصواريخ الموجهة وحققوا فيها إصابات مباشرة، ردا على ‌‏اعتداء إسرائيل على بلدة الصويري (جنوب لبنان) واستكمالا للرد على الاعتداء على مدينة بعلبك،‏ شرق لبنان”.

وفي 12 مارس/ آذار الجاري، قتل شخص وأصيب 8 آخرون في مدينة بعلبك جراء غارتين شنتهما مقاتلات إسرائيلية على منطقة البقاع شرق لبنان، الأولى على مبنى سكني والثانية على مزرعة عند أطراف بلدة النبي شيت.

وأضاف حزب الله في بيان ثان، أن عناصره “استهدفوا مبنيين يستخدمهما جنود إسرائيليون في مستعمرتي شوميرا وشلومي شمال إسرائيل، بالأسلحة المناسبة ردا على ‌‏الاعتداءات الصهيونية على القرى الجنوبية والمنازل المدنية (جنوب لبنان)”.

وفي وقت سابق، أصدر حزب الله بيانا ثالثا أشار من خلاله إلى أن عناصره “استهدفوا مبنيين في مستعمرة ‏أفيفيم يستخدمهما جنود إسرائيليون بالأسلحة المناسبة، وتحقيق إصابات مباشرة”.

وفي السياق، أفاد حزب الله بأن مقاتليه “استهدفوا تجمعا ‏لجنود إسرائيليين في محيط ثكنة برانيت (قبالة بلدة رميش اللبنانية) بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة”.

ولم يصدر تعليق فوري من جيش الاحتلال الإسرائيلي على بيانات حزب الله بشأن استهداف قاعدة ميرون والمباني العسكرية. لكن في وقت سابق الثلاثاء، قال جيش الاحتلال إنه أغار خلال ساعات الليل على مواقع في بلدتي طير حرفا والضهيرة جنوب لبنان، مبينا أنه تم رصد أيضا إطلاق قذيفتين من لبنان نحو بلدة شلومي حيث هاجم الجيش مصادر النيران.

من جهتها، أفادت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية بإطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي “رشقات نارية باتجاه المزارعين صباح الثلاثاء في بلدة الماري – قضاء حاصبيا (جنوب)”، دون الإبلاغ عن سقوط إصابات.

وأوردت الوكالة أن “الطيران الحربي الإسرائيلي أغار فجرا، على بلدة طير حرفا مستهدفا منزلا غير مأهول، ما أدى إلى وقوع ثلاث إصابات طفيفة في صفوف مسعفي الدفاع المدني، إضافة إلى أضرار مادية جسيمة بعدد من المنازل”.

وتعرضت بلدة طير حرفا منذ بدء المواجهات الحدودية بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله لعشرات الغارات، ما أدى إلى تدمير بعض المنازل بشكل كلي، وفق الوكالة اللبنانية الرسمية.

وجراء هذه المواجهات، قُتل 246 عنصرا من حزب الله، و12 من حركة أمل، و12 من الجهاد الإسلامي، و13 من حماس، بالإضافة إلى 50 مدنيا لبنانيا وجندي في الجيش وعنصر في قوى الأمن الداخلي، وفق أحدث رصد لمراسل الأناضول.

وعلى وقع حرب مدمّرة تشنها إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 على قطاع غزة، أدت إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”، تشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ 8 من الشهر ذاته، تبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة، وحزب الله وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، أدّى إلى سقوط قتلى وجرحى على طرفي الحدود.

(الأناضول)