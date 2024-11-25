“حزب الله” يعلن استهداف قاعدتين ومعسكرا للجيش الإسرائيلي- (فيديو)

بيروت: أعلن “حزب الله” الاثنين، قصف قاعدتين ومعسكرا للجيش الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل وشمال مدينة عكا.

وقال الحزب في بيان على تلغرام إنه استهدف بصلية صاروخية “قاعدة راوية الشمالية بالجولان السوري المُحتل”، مبينا أنها مقر قيادة الكتيبة 71 مدرعات في اللواء 188 بالجيش الإسرائيلي وتحتوي على مخزن ذخيرة للدبابات.

وأضاف في بيان آخر أنه قصف في هضبة الجولان السورية المحتلة للمرة الأولى معسكر الفوران، موضحا أنه يعد “قاعدة لتمركز القوات البريّة وتعزيز جاهزيتها على الاتجاه السوري”.

وذكر الحزب أنه استهدف، أيضا، قاعدة شراغا شمال مدينة عكا بصلية صاروخية، لافتا إلى أنها “تعد المقر الإداري لقيادة لواء غولاني”، وهو من وحدات النخبة بالجيش الإسرائيلي.

عاجل: حزب الله يستهدف وللمرة الأولى بالصواريخ معسكر الفوران (قاعدة لتمركز القوات البريّة وجاهزية على الاتجاه السوري) في الجولان السوري المحتل. ويستهدف برشقة صاروخيةٍ ثاني قاعدة راوية الشمالية في الجولان المحتل أيضاً، وهي مقر قيادة الكتيبة 71 مدرعات ومخزن ذخيرة للدبابات. pic.twitter.com/2vF0j0vV5f — همام شعلان || H . Shaalan (@osSWSso) November 25, 2024

#الإعلام_الحربي في #المقاومة_الإسلامية في لبنان ينشر مشاهد من عملية استهداف ناقلة جند تابعة لـ"جيش" العدو الإسرائيلي بمحلّقة انقضاضيّة عند الأطراف الغربيّة لبلدة طيرحرفا الجنوبية.#الميادين #الميادين_لبنان pic.twitter.com/P2fdxjGjgN — قناة الميادين (@AlMayadeenNews) November 25, 2024

(الأناضول)