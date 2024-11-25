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“حزب الله” يعلن استهداف قاعدتين ومعسكرا للجيش الإسرائيلي- (فيديو)

25 - نوفمبر - 2024

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بيروت: أعلن “حزب الله” الاثنين، قصف قاعدتين ومعسكرا للجيش الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل وشمال مدينة عكا.

وقال الحزب في بيان على تلغرام إنه استهدف بصلية صاروخية “قاعدة راوية الشمالية بالجولان السوري المُحتل”، مبينا أنها مقر قيادة الكتيبة 71 مدرعات في اللواء 188 بالجيش الإسرائيلي وتحتوي على مخزن ذخيرة للدبابات.

وأضاف في بيان آخر أنه قصف في هضبة الجولان السورية المحتلة للمرة الأولى معسكر الفوران، موضحا أنه يعد “قاعدة لتمركز القوات البريّة وتعزيز جاهزيتها على الاتجاه السوري”.

وذكر الحزب أنه استهدف، أيضا، قاعدة شراغا شمال مدينة عكا بصلية صاروخية، لافتا إلى أنها “تعد المقر الإداري لقيادة لواء غولاني”، وهو من وحدات النخبة بالجيش الإسرائيلي.

(الأناضول)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    نوفمبر 25, 2024 الساعة 6:51 م

    الله أكبر الله أكبر الله أكبر على أسود حزب الله اللبناني الذين يمطرون عصابة تل أبيب يا حبيب بالطير الأبابيل والصواريخ المباركة ✌️🇱🇧☹️💪🚀🐒🔥

    رد

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