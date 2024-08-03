حزب الله يعلن استهداف مبان يستخدمها جنود إسرائيليون بمستوطنة “أفيفيم” ‏بالأسلحة الصاروخية وتحقيق “إصابة مباشرة”

بيروت: أعلن “حزب الله”، السبت، استهداف مقاتليه مباني يستخدمها جنود إسرائيليون في مستوطنة “أفيفيم” (شمال) ‏بالأسلحة الصاروخية و”إصابتها إصابة مباشرة”.‏

وقال في بيان نشره على “تلغرام”، إن مقاتليه استهدفوا بعد ظهر اليوم “مباني يستخدمها جنود العدو في مستعمرة أفيفيم ‏بالأسلحة الصاروخية وأصابوها إصابة مباشرة”، دون مزيد تفاصيل.

وأضاف البيان أن ذلك جاء “ردا على اعتداءات العدو على القرى (اللبنانية) الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصا في بلدة كفركلا”.

وفي بيان آخر، ذكر الحزب أن مقاتليه استهدفوا بشكل متزامن أيضا موقع حدب يارون شمال إسرائيلي بالقذائف ‏المدفعية “وأصابوه إصابة مباشرة” دون تفاصيل أكثر. ‏

ولم يصدر تعقيب من الجانب الإسرائيلي على بياني “حزب الله” حتى الساعة 14:00 تغ.

ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها “حزب الله”، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا يوميا عبر “الخط الأزرق”.

وترهن الفصائل وقف القصف بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي حربا تشنها بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، خلّفت أكثر من 130 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

(وكالات)