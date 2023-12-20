سياسة | دولي

حزب الله يعلن استهداف مستوطنة كريات شمونة بصواريخ

منذ ساعتين

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مرجعيون (لبنان): أعلن “حزب الله” اللبناني، فجر الخميس، استهداف مستوطنة كريات شمونة الإسرائيلية “بصلية صواريخ كاتيوشا”.
جاء ذلك في بيان نشره “حزب الله” عبر حسابه على منصة “تليغرام”.
وقال الحزب إن القصف يأتي “دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‏إمعان العدو الإسرائيلي باستهداف القرى والمنازل المدنية”.

وأضاف: “قام مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:15 من صباح ‏الخميس (..) بقصف مستعمرة كريات شمونة (بلدة الخالصة المحتلة) بصلية صواريخ كاتيوشا”.

وحتى ساعة نشر الخبر، لم تعلق إسرائيل على بيان “حزب الله”.

و”تضامنا مع قطاع غزة” يتبادل “حزب الله” وفصائل فلسطينية في لبنان مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا متقطعا منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ما أسفر عن عشرات القتلى والجرحى على طرفي “الخط الأزرق” الفاصل.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى مساء الأربعاء “26 ألف شهيد ومفقود معظمهم أطفال ونساء”، ودمارا هائلا في البنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر رسمية فلسطينية.
(الأناضول)

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