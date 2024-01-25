“حزب الله” يعلن استهداف منصات القبة الحديدية الإسرائيلية بالمسيّرات

بيروت: أعلن “حزب الله” اليوم الخميس، استهداف منظومة دفاع جوي إسرائيلية، ومنصات القبة الحديدية قرب ‏مستوطنة “كفربلوم ” بمسيّرتين انقضاضيتين.

وقال الحزب الله في بيان صحفي: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، شنّ ‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية ظهر اليوم هجومًا جويًا ‏بمسيّرتين انقضاضيتين على أحد مواقع منظومة الدفاع الجوي ومنصات القبة الحديدية قرب ‏مستوطنة كفربلوم وحققت فيها إصابات مباشرة”. ‏

وأعلن الحزب أيضا في بيانين منفصلين، أن عناصره استهدفوا صباحا موقعي “‏الرادار” و”جل العلام” الإسرائيليين بالأسلحة الصاروخية.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدة “الناقورة”، وأطلقت قذيفتين على منزل خالٍ من السكان في بلدة “طير حرفا”، أثناء قيام عدد من الأهالي بدفن متوفية من البلدة، بحسب قناة “المنار” التابعة لـ”حزب الله”.

وكانت المدفعية الإسرائيلية، قصفت أطراف بلدتي “الضهيرة” و”يارين “، كما تعرضت أطراف بلدة “علما الشعب” ومحيط جبانة بلدة “الضهيرة” لقصف إسرائيلي بالقدائف الفوسفورية.

واستهدف القصف المدفعي الإسرائيلي أطراف بلدتي “طير حرفا” و”راشيا الفخار” وأحراج “اللبونة” جنوبي بلدة “الناقورة” الحدودية الجنوبية، وأحراج بلدة “الهبارية” جنوب لبنان، بحسب قناة ” المنار”.

وحلّق الطيران الاستطلاعي الاسرائيلي ليل أمس وحتى الصباح فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط جنوبي لبنان، وصولاً إلى مشارف مدينة “صور” الجنوبية، بالتزامن مع إطلاق القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق.

(د ب أ)