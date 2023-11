تصعيد غير مسبوق على الجبهة اللبنانية الجنوبية.. كتائب القسام تمطر كريات شمونة بالصواريخ وحزب الله يهاجم بالمسيّرات المفخخة- (فيديو)

بيروت- “القدس العربي”: شهدت الجبهة الجنوبية، عصر الخميس، أعنف الهجمات من قبل حزب الله على مواقع الاحتلال الإسرائيلي في القطاعين الغربي والشرقي وحتى الأوسط وذلك قبل ساعات على إطلالة أمين عام حزب الله حسن نصرالله. وتساقطت أكثر من 25 قذيفة وصاروخاً دفعة واحدة على مواقع لجيش الاحتلال، وللمرة الأولى يعلن حزب الله عن مهاجمة مقر قيادة كتيبة الاحتلال ‏في ثكنة زبدين في مزارع شبعا بواسطة مسيرتين هجوميتين مليئتين بكمية ‏كبيرة من المتفجرات أصابتا أهدافهما بدقة عالية، وفقاً لبيان الحزب، الذي استهدف أيضاً 3 مواقع للجيش الإسرائيلي، هي مسكاف عام وافيفيم وعرب العرامشة. كما استهدف موقع “المرج” العسكري الواقع في وادي هونين بين مستعمرتي مرغليوت ومسكاف عام، وأطلق صاروخين من محلة وادي خنسا. وتحدث الإعلام الإسرائيلي عن تسلل مسيّرات من لبنان في اتجاه الجليل.

وأعلنت كتائب القسام في لبنان قصف مدينة كريات شمونة ومحيطها (شمال إسرائيل) باستخدام 12 صاروخا.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، من بينها يديعوت أحرنوت، إن الرشقة الصاروخية تسببت بإصابات وأضرار مادية.

وأظهرت مقاطع مصورة حريقا هائلا ودمارا وحالة هلع بين السكان إثر سقوط الصواريخ.

ورد جيش الاحتلال بسلسلة من الغارات الجوية للطيران الحربي استهدفت مناطق اللبونة في الناقورة وأطراف طيرحرفا وشيحين وعيترون، كما رد بقصف مزرعة المجيدية بـ 10 قذائف وبإطلاق القذائف الفوسفورية على أطراف البلدات اللبنانية الحدودية، استهدف بلدات حلتا والماري ويارين ومركبا وإبل السقي وجنوب الخيام وتلة الحمامص ومنطقة السهل عند أطراف بلدة مارون الراس. وطلب حزب الله من أهالي البلدات الجنوبية عدم المرور على طريق كفركلا والعديسة ومركبا بسبب خطورة القصف. وتحدثت أنباء عن استهداف القوات الإسرائيلية خط الطوافات البحرية مقابل رأس الناقورة.

وكان القصف الإسرائيلي طال في ساعات الصباح محيط بلدة رميش بعدد من القذائف، ومنزلاً في أطراف بلدة عيتا الشعب وعلى أطراف رامية لجهة بلدة بيت ليف. وأطلق الجيش الإسرائيلي صاروخين من مسيّرة على الحارة الشرقية لبلدة العديسة القريبة من مستوطنة مسكاف عام. كما شنت مسيّرات إسرائيلية غارات على إقليم التفاح متسببة بدوي انفجار كبير. وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي ادرعي عبر منصة “إكس” أنه “في منطقة الشمال نواصل استهداف أهداف عسكرية لحزب الله على خط الحدود وتصفية خلايا معادية تخطط لإطلاق قذائف مضادة للدروع وقذائف صاروخية وهاون نحو الأراضي الإسرائيلية”.

Video reportedly from aita al shaab were israeli warplanes conducted an airstrike#جنوب_لبنان pic.twitter.com/uuqlKkmBGH

— leb news (@Lebnews2004) November 2, 2023