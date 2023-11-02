تصعيد غير مسبوق على الجبهة اللبنانية الجنوبية.. كتائب القسام تمطر كريات شمونة بالصواريخ وحزب الله يهاجم بالمسيّرات المفخخة- (فيديو)

بيروت- “القدس العربي”: شهدت الجبهة الجنوبية، عصر الخميس، أعنف الهجمات من قبل حزب الله على مواقع الاحتلال الإسرائيلي في القطاعين الغربي والشرقي وحتى الأوسط وذلك قبل ساعات على إطلالة أمين عام حزب الله حسن نصرالله. وتساقطت أكثر من 25 قذيفة وصاروخاً دفعة واحدة على مواقع لجيش الاحتلال، وللمرة الأولى يعلن حزب الله عن مهاجمة مقر قيادة كتيبة الاحتلال ‏في ثكنة زبدين في مزارع شبعا بواسطة مسيرتين هجوميتين مليئتين بكمية ‏كبيرة من المتفجرات أصابتا أهدافهما بدقة عالية، وفقاً لبيان الحزب، الذي استهدف أيضاً 3 مواقع للجيش الإسرائيلي، هي مسكاف عام وافيفيم وعرب العرامشة. كما استهدف موقع “المرج” العسكري الواقع في وادي هونين بين مستعمرتي مرغليوت ومسكاف عام، وأطلق صاروخين من محلة وادي خنسا. وتحدث الإعلام الإسرائيلي عن تسلل مسيّرات من لبنان في اتجاه الجليل.

وأعلنت كتائب القسام في لبنان قصف مدينة كريات شمونة ومحيطها (شمال إسرائيل) باستخدام 12 صاروخا.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، من بينها يديعوت أحرنوت، إن الرشقة الصاروخية تسببت بإصابات وأضرار مادية.

وأظهرت مقاطع مصورة حريقا هائلا ودمارا وحالة هلع بين السكان إثر سقوط الصواريخ.

حريق كبير داخل مستوطنة “كريات شمونة” جراء سقوط صاروخ أُطلق من جنوب لبنان pic.twitter.com/Vb58nB5tE5 — bintjbeil.org (@bintjbeilnews) November 2, 2023

هذا ما فعلته صواريخ كتائب القسام في مستوطنة “كريات شمونة” قبل قليل pic.twitter.com/n3QM49WoJT — رضوان الأخرس (@rdooan) November 2, 2023

#عاجل كتائب القسام-لبنان تقصف مغتصبة “كريات شمونة” ومحيطها شمال فلسطين المحتلة ب12 صاروخاً رداً على مجازر الاحتلال بحق أهلنا في غزة pic.twitter.com/dG6N4rMBc3 — بلال نزار ريان (@BelalNezar) November 2, 2023

ورد جيش الاحتلال بسلسلة من الغارات الجوية للطيران الحربي استهدفت مناطق اللبونة في الناقورة وأطراف طيرحرفا وشيحين وعيترون، كما رد بقصف مزرعة المجيدية بـ 10 قذائف وبإطلاق القذائف الفوسفورية على أطراف البلدات اللبنانية الحدودية، استهدف بلدات حلتا والماري ويارين ومركبا وإبل السقي وجنوب الخيام وتلة الحمامص ومنطقة السهل عند أطراف بلدة مارون الراس. وطلب حزب الله من أهالي البلدات الجنوبية عدم المرور على طريق كفركلا والعديسة ومركبا بسبب خطورة القصف. وتحدثت أنباء عن استهداف القوات الإسرائيلية خط الطوافات البحرية مقابل رأس الناقورة.

استهداف احد المنازل في بلدة #الخيام بقصف معا دي ، اسفر عن اصابة احد الاشخاص pic.twitter.com/ceZUjTpRRW — مصدر مسؤول (@fouadkhreiss) November 2, 2023

وكان القصف الإسرائيلي طال في ساعات الصباح محيط بلدة رميش بعدد من القذائف، ومنزلاً في أطراف بلدة عيتا الشعب وعلى أطراف رامية لجهة بلدة بيت ليف. وأطلق الجيش الإسرائيلي صاروخين من مسيّرة على الحارة الشرقية لبلدة العديسة القريبة من مستوطنة مسكاف عام. كما شنت مسيّرات إسرائيلية غارات على إقليم التفاح متسببة بدوي انفجار كبير. وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي ادرعي عبر منصة “إكس” أنه “في منطقة الشمال نواصل استهداف أهداف عسكرية لحزب الله على خط الحدود وتصفية خلايا معادية تخطط لإطلاق قذائف مضادة للدروع وقذائف صاروخية وهاون نحو الأراضي الإسرائيلية”.

Video reportedly from aita al shaab were israeli warplanes conducted an airstrike#جنوب_لبنان pic.twitter.com/uuqlKkmBGH — leb news (@Lebnews2004) November 2, 2023

في المقابل، أعلن حزب الله في بيان “أن مجاهدي المقاومة الإسلامية استهدفوا ‏منظومة التجسس في موقع العباد بالأسلحة المناسبة وتمت إصابتها إصابة مباشرة”. واستهدف الحزب موقع المنارة الإسرائيلي بصاروخ موجّه. كما ‏استهدف موقع العاصي العسكري مقابل بلدة ميس الجبل. ودارت اشتباكات بالأسلحة المتوسطة والخفيفة في محيط الضهيرة وموقع بركة ريشا الإسرائيلي. وتعرضت أطراف بلدة طيرحرفا في القطاع الغربي ومنطقة بلاط وأطراف رامية لقصف مدفعي مصدره مواقع الاحتلال الحدودية. كما سجل سقوط 3 قذائف اسرائيلية عيار 155 على بلدة الفرديس – قضاء حاصبيا، ولم تنفجر. وأعلن الجيش الإسرائيلي أيضا استهداف خلية كانت تهم بإطلاق قذائف مضادة للدروع من لبنان.

وكان حزب الله أعلن أن عناصره أسقطوا بواسطة صاروخ أرض جو مسيّرة إسرائيلية في أجواء قريتي المالكية وهونين عند الحدود الجنوبية للبنان.

تزامناً، عُثر صباح الخميس على جثتي الراعيين اللذين قضيا بنيران القوات الإسرائيلية أثناء رعي الماشية قرب نهر ‎الوزاني. وعلّق وزير الزراعة عباس الحاج حسن قائلاً: “ربيع أحمد العوض وأمجد عبدالله المحمد، مزارعان لبنانيان يعملان في رعاية المواشي، فُقدا قبالة نهر الوزاني، ليرتقيا إلى رتبة “مواطن شهيد” بعد أن قتلهما العدو، وهما أعزلان بنيرانه الحاقدة وبكل دمٍ بارد، فقط لأنهما تحديا جبروته وأكملا رعي ماشيتهما من أجل لقمة عيشهما الكريم”.

وتأتي هذه الوقائع الميدانية في وقت يرتبط مسار المواجهة بين حزب الله وإسرائيل بما سيعلنه أمين عام الحزب حسن نصرالله عند الساعة الثالثة من بعد ظهر الجمعة في ظل حملة دعائية لهذه الإطلالة للتعبير عن أنها ستشكل حدثاً بارزاً. ووسط التعتيم على مضمون الكلمة توقّع البعض أن تحمل الإطلالة تأبيناً لشهداء الحزب الذين يسقطون على طريق القدس، وتنويهاً بعملية “طوفان الأقصى” التي نفذتها “حماس” والتي أعادت الاعتبار للقضية الفلسطينية، مؤكداً الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني والتضامن مع مأساة غزة لأن مصير المنطقة متوقف على نتائج هذه الحرب. كما رجّحوا أن يدين التدخلات العسكرية واستقدام حاملات الطائرات والبوارج الأمريكية والأوروبية، وأن يهدد بالرد على أي حماقة إسرائيلية ضد لبنان وأن حزب الله في قلب المعركة وجاهز للحرب إذا فُرضت عليه.

وقبيل إطلالة نصرالله، وجّه المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هغاري رسالة قائلاً: “نحن جاهزون”. ولفت إلى “أن الجيش الإسرائيلي على استعداد تام للرد بقوة على أي شخص يحاول تقويض الوضع الأمني في الشمال”، مشدداً على “أننا مستعدون بقوة على الحدود الشمالية”. وأشار إلى أنه “حتى الساعة الأخيرة هاجم الجيش مواقع على الحدود اللبنانية أطلقت منها صواريخ باتجاه إسرائيل”، مبيناً أن “الفِرق على الحدود تعرضت لهجوم أيضاً”.

واستباقاً لكلمة نصرالله، رأى عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق “أن مسؤوليتنا الوطنية والشرعية والإنسانية تلزمنا كمقاومة أن نكمل المعركة ضد العدو الإسرائيلي لاستنزافه وإضعافه وهزيمته، لأن المعركة اليوم هي معركة واحدة”. وأسف “لمواقف بعض العرب، الذين لا تهزّهم المذابح والإبادة للشعب الفلسطيني، وإنما يخشون من انتصار غزة”، مشيراً إلى “أن كل حاملات الطائرات والأساطيل والمدمرات لم ولن تؤثر على قرار المقاومة في العمليات ضد العدو الإسرائيلي، ووعدنا لشعبنا في فلسطين أن عمليات المقاومة في الجنوب ستستمر وتتواصل وتكثر كماً ونوعاً، ولن نبدل تبديلاً”. وجدد قاووق التأكيد “أن معادلة المقاومة في حماية المدنيين راسخة وثابتة، والمقاومة لا تتردد ولا تتأخر في الرد على أي عدوان إسرائيلي يستهدف المدنيين في لبنان”.