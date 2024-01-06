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حزب الله يقصف بـ62 صاروخا قاعدة ميرون العسكرية كـ”رد أولي” على اغتيال العاروري- (صور وفيديو)

6 - يناير - 2024

سعد الياس
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بيروت- “القدس العربي”:

 بعد أقل من 24 ساعة على إعلان أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله أن الرد والعقاب على اغتيال القيادي صالح العاروري في قلب الضاحية الجنوبية آت لا محالة، نفّذ حزب الله هجمة صاروخية عنيفة صباح السبت على قاعدة ميرون للمراقبة الجوية التي تُعنى بتنظيم العمليات الجوية في اتجاه سوريا ولبنان وتركيا وقبرص.

وأعلن الإعلام الحربي في الحزب أن “مجاهدي المقاومة الإسلامية قاموا عند الساعة 08:10 من صباح يوم السبت ‌‏وفي إطار الرد الأولي على جريمة اغتيال القائد الكبير الشيخ صالح ‏العاروري وإخوانه الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت، باستهداف قاعدة ميرون ‏للمراقبة الجوية بـ 62 صاروخًا من أنواع متعددة وأوقعت فيها إصابات مباشرة ‏ومؤكدة”.

وأوضح أن “قاعدة ميرون للمراقبة الجوية تقع على قمة جبل الجرمق وهي أعلى قمة جبل في فلسطين المحتلة، وتُعتبر قاعدة ميرون مركزًا للإدارة ‏والمراقبة والتحكم الجوي الوحيد في شمال الكيان الغاصب ولا (يوجد) بديل رئيسي عنها، ‏وهي واحدة من قاعدتين أساسيتين في كامل الكيان الغاصب وهما: ميرون شمالًا، ‏والثانية “متسبيه رامون” جنوباً”.

وأوردت وسائل إعلام إسرائيلية أن مسيّرات وصواريخ أُطلقت من لبنان استهدفت موقعًا استخباراتيًا للجيش الإسرائيلي في ميرون بالجليل الأعلى.

وأفاد المتحدث باسم ​جيش الاحتلال ​أفيخاي أدرعي​، أنه “متابعةً للإنذارات في منطقة الشّمال، تم رصد إطلاق نحو 40 قذيفة صاروخيّة من ​لبنان​ نحو إسرائيل في منطقة جبل ميرون، حيث لم يتم رصد تسلل أي قطعة جوية معادية، أو إطلاق قذائف صاروخية نحو مناطق أخرى في الشمال”.

وأضاف “بعد وقت قصير، هاجم جيش الدفاع خلية مسلحين داخل لبنان، لعبت دورًا في عمليات الإطلاق”.

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  1. يقول مليك الجزائري:
    يناير 6, 2024 الساعة 12:50 م

    مفرقعات لذر الرماد في الاعين …للاسف كنا نتوقع ان يكون رد حزب الله مزلزلا لكن للاسف للاسف موقفه لا يختلف عن موقف المطبعين

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  2. يقول أبو بدر:
    يناير 6, 2024 الساعة 2:04 م

    من مزايا هذا العدوان أنه غربل الصالح من الطالح وفضح المنافقين والمتاجرين بالقضية الفلسطينية

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  3. يقول abo ahmad:
    يناير 7, 2024 الساعة 8:30 ص

    هذه الضربة تذكرني عندما قتل ترامب قاسم سليماني قامت ايران بقصف قاعدة امريكية في العراق بصواريخ. فضحهم ترامب فيما بعد بان ايران استاذنت ترامب في ضرب الصواريخ والتي سقط خمسة منها في محيط القاعدة والباقي سقط على الطريق

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