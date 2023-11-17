حزب الله يعلن استهداف 3 تجمعات لجنود إسرائيليين على الحدود اللبنانية

بيروت: أعلن حزب الله الجمعة، استهداف عدة تجمعات لجنود إسرائيليين بمواقع مختلفة مقابل حدود لبنان الجنوبية، وتحقيق “إصابات مباشرة”.

وقال الحزب في بيانات، إن عناصره استهدفوا تجمعا لجنود ‏الجيش الإسرائيلي قرب ثكنة راميم (قرية هونين اللبنانية المحتلة) “بالأسلحة المناسبة ‏وحقّقوا فيه إصابات مباشرة”. ‏

وأضاف أن مقاتليه استهدفوا تجمعا لجنود ‏إسرائيليين قرب موقع المرج (مقابل بلدة مركبا اللبنانية) “بالأسلحة وحقّقوا فيه إصابات مباشرة”.

وأشار في بيان ثالث إلى أنه “استهدف تجمعا لجنود ‏الاحتلال قرب مثلث الطيحات (مقابل بلدة ميش الجبل) وحقّقوا فيه إصابات مباشرة”.

بدورها، أفادت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية، أن الطيران الإسرائيلي قصف صباحا أطراف بلدتي الناقورة وعلما الشعب كما نفذ غارة جوية استهدفت وادي حسن خراج وبلدة شيحين في القطاع الغربي جنوب لبنان.

ولفتت إلى أن الطيران الاسرائيلي نفّذ غارة على محيط جل العلام في القطاع الشرقي جنوب لبنان.

(الأناضول)