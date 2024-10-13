“حزب الله” يعلن التصدي لمحاولتي تسلل لقوات إسرائيلية في جنوب لبنان

بيروت: أعلن “حزب الله” عن اشتباكات بين مقاتليه وقوات إسرائيلية حاولت التسلل فجر الأحد في نقطتين بمحيط بلدة رامية في جنوب لبنان.

وجاء في بيان أن مقاتلي حزب الله “قاموا بتفجير عبوة ناسفة بقوة من جنود العدو الإسرائيلي واشتبكوا معها لدى محاولتها التسلل” من موقعين إلى بلدة رامية.

وفي سلسلة بيانات منفصلة، أعلن الحزب استهداف تجمعات لجنود ومواقع عسكرية شمالي إسرائيل منذ مساء السبت وحتى صباح الأحد.

وقال إنه استهدف تجمعا لجنود إسرائيليين في محيط بلدة رامية بصاروخ موجه، مشيراً إلى مقتل وإصابة عدد من الجنود.

كما أعلن استهداف ‏آلية مدرعة في الموقع نفسه بصاروخ موجه، مشيراً إلى إصابتها “إصابة مباشرة وسقوط أفراد طاقمها بين قتيل ‏وجريح”.

وفي بيان آخر، قال الحزب إنه استهدف “ثكنة زرعيت بالأسلحة الصاروخية وصاروخ بركان وأصابها إصابة مباشرة”.

وأعلن أيضا استهداف تجمع لجنود إسرائيليين في منطقة “خلة وردة” شمالي إسرائيل بـ”صلية صاروخية”.

وفي بيان آخر، أفاد الحزب باستهداف تجمع لجنود في مستوطنة شوميرا شمال إسرائيل بـ”رشقة صاروخية”.

وقصف الحزب أيضاً بالصواريخ موقعا عسكريا إسرائيليا في مستوطنة معيليا، وفق بيان له.

من جانبه، أصيب ضابط وجندي احتياط إسرائيليين من الكتيبة 9220 لواء عتسيوني بجروح خطيرة اليوم الأحد في معارك جنوب لبنان.

ونقل موقع 0404 العبري عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قوله إن جندي احتياط من الكتيبة 9220، لواء عتسيوني 6، أصيب اليوم بجروح خطيرة في معركة جرت في جنوب لبنان.

وأضاف أنه في حادث آخر، أصيب اليوم ضابط مقاتل من الكتيبة 9220، لواء عتسيوني 6، بجروح خطيرة في معركة في جنوب لبنان.

ولفت إلى أنه تم إجلاء المصابين لتلقي العلاج في المستشفيات، وتم إبلاغ عائلاتهما.

وقال الجيش الإسرائيلي، صباح الأحد، إنه اعترض 5 صواريخ أُطلقت من لبنان تجاه حيفا وخليجها والجليل الأعلى والأوسط والغربي.

وفي بيان نشره في حسابه على منصة “إكس” قال: “عقب الإنذارات التي تم تفعيلها عند الساعة 8.59 – 9.01 في مناطق الجليل الأعلى والجليل الأوسط والجليل الغربي وخليج حيفا وكرميئيل، تم رصد نحو خمسة صواريخ أُطلقت من لبنان وتم اعتراضها بنجاح من قبل سلاح الجو”.

من جانبها، أفادت القناة (12) الإسرائيلية، أنه “تم إطلاق ما لا يقل عن 10 صواريخ باتجاه حيفا وجرى اعتراض معظمها؛ ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات”.

وقبل ذلك بوقت قصير، دوت صفارات الإنذار في سلسلة من البلدات الإسرائيلية بالشمال ابتداء من المستوطنات المتاخمة للحدود مع لبنان في الجليل الغربي وصولا إلى منطقة حيفا.

وفي وقت سابق من صباح الأحد، قالت القناة (12) إنه منذ منتصف الليلة الماضية، تم رصد حوالي 35 صاروخا جرى إطلاقها من لبنان إلى الجليل الغربي شمال إسرائيل.

(وكالات)