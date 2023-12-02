حزب الله يعلن استهداف 5 مواقع عسكرية إسرائيلية وإصابتها بشكل مباشر- (فيديو)

بيروت: أعلن حزب الله اللبناني استهدافه للمرة الثانية قوة إسرائيلية في مستوطنة دوفيف، موقعا إصابات مؤكدة.

وكان حزب الله اللبناني أعلن، اليوم السبت، استهداف خمسة مواقع إسرائيلية بالأسلحة المناسبة وإصابتها بشكل مباشر.

وقال حزب الله في بيانات منفصلة اليوم إن مجاهدي “المقاومة الإسلامية” استهدفوا مواقع ‏”رويسات العلم في مزارع شبعا” و”جل ‏العلام” و”الراهب” وثكنة “برانيت” بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة.

وكان الحزب أعلن في وقت سابق استهداف مرابض مدفعية إسرائيلية في موقع “خربة ماعر”، بالأسلحة الصاروخية.

وتعرضت تلة “العويضة” لجهة بلدة “الطيبة” جنوب لبنان لسقوط عدد من القذائف الإسرائيلية، بحسب قناة “المنار” التابعة لحزب الله، بالإضافة إلى تعرض محيط كنيسة بلدة “يارون” ومنطقتي “حامول” و”اللبونة” في أطراف بلدة “الناقورة”، جنوب لبنان للقذائف المدفعية الإسرائيلية.

في السياق، قال الحزب في بيان سابق إن أحد مقاتليه قتل في جنوب لبنان اليوم السبت.

وقال متحدث باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) إن قصفا إسرائيليا أصاب مكانا على مقربة من مقر القوة صباح اليوم السبت بالقرب من بلدة الناقورة الساحلية وحول بلدة رميش الحدودية.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ قصفا قرب الناقورة كتحذير بعد رصد “نشاط غير عادي” في المنطقة.

https://twitter.com/liveWidJustice/status/1730871217156984965

وشاهدت قوات اليونيفيل بعد ذلك إطلاق نار في حوالي الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي (0900 بتوقيت غرينتش) من منطقة طير حرفا، التي تبعد ميلا تقريبا من الحدود، باتجاه إسرائيل.

جاء ذلك بعد يوم من انهيار الهدنة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) مما أدى إلى اشتعال الأعمال القتالية على الحدود.

(رويترز)