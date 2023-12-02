حزب الله يعلن استهداف 5 مواقع عسكرية إسرائيلية وإصابتها بشكل مباشر- (فيديو)

بيروت: أعلن حزب الله اللبناني استهدافه للمرة الثانية قوة إسرائيلية في مستوطنة دوفيف، موقعا إصابات مؤكدة.
هيئة البث الإسرائيلية: إصابة منزل بشكل مباشر في “دوفيف” عند الحدود مع #لبنان #حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/s887MBEPzg
— الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) December 2, 2023
وكان حزب الله اللبناني أعلن، اليوم السبت، استهداف خمسة مواقع إسرائيلية بالأسلحة المناسبة وإصابتها بشكل مباشر.
وقال حزب الله في بيانات منفصلة اليوم إن مجاهدي “المقاومة الإسلامية” استهدفوا مواقع ”رويسات العلم في مزارع شبعا” و”جل العلام” و”الراهب” وثكنة “برانيت” بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة.
وكان الحزب أعلن في وقت سابق استهداف مرابض مدفعية إسرائيلية في موقع “خربة ماعر”، بالأسلحة الصاروخية.
وتعرضت تلة “العويضة” لجهة بلدة “الطيبة” جنوب لبنان لسقوط عدد من القذائف الإسرائيلية، بحسب قناة “المنار” التابعة لحزب الله، بالإضافة إلى تعرض محيط كنيسة بلدة “يارون” ومنطقتي “حامول” و”اللبونة” في أطراف بلدة “الناقورة”، جنوب لبنان للقذائف المدفعية الإسرائيلية.
في السياق، قال الحزب في بيان سابق إن أحد مقاتليه قتل في جنوب لبنان اليوم السبت.
وقال متحدث باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) إن قصفا إسرائيليا أصاب مكانا على مقربة من مقر القوة صباح اليوم السبت بالقرب من بلدة الناقورة الساحلية وحول بلدة رميش الحدودية.
وقال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ قصفا قرب الناقورة كتحذير بعد رصد “نشاط غير عادي” في المنطقة.
https://twitter.com/liveWidJustice/status/1730871217156984965
وشاهدت قوات اليونيفيل بعد ذلك إطلاق نار في حوالي الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي (0900 بتوقيت غرينتش) من منطقة طير حرفا، التي تبعد ميلا تقريبا من الحدود، باتجاه إسرائيل.
جاء ذلك بعد يوم من انهيار الهدنة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) مما أدى إلى اشتعال الأعمال القتالية على الحدود.
(رويترز)
بالرغم من الوضع المعقد في سوريا ووقوف حزب الله مع النظام في حربه ضد أهل السنة إلا انه يجب علينا ان نكون منطقيين. فحزب الله الشيعي هو الجهة الوحيدة ذات الإمكانيات العسكرية التي تقف مع اهلنا في غزة هاشم وتشاغل العدو وتشتت جزءا مهما من قوته وتربكه في حساباته في العدوان المتواصل على غزة.
الدول العربية السنية التي تملك الجيوش الجرارة والطائرات التي مصيرها الصداء كمصر والأردن والسعودية خذلت اخوانهم المستضعفين في غزة ولم تهب لنصرتهم. الا بعدا وسحقا لهم خونة الأمة الرحماء باعداءها الشديدين على فقراءها.
طوبا لحزب الله ومن خلفه وايران وسحقا للأنظمة العميلة الخاءنة المطبعة.
تحية لأحرار لبنان المباركين الشهداء والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا والله ناصر حزب الله لأنهم هم الغالبون بإذن الواحد الأحد الفرد الصمد فابشروا يا مسلمين 🇵🇸🤕✌️🚀🔥🚀
ماهي “الأسلحة المناسبة” التي تم استخدامها ضد العدو الصهيوني، هل هي (الدعاء، ثم الدعاء…) حسب طلب “نصر الله” في كلمته الأخيرة للمقاومة الفلسطينية الباسلة.
تم دحر اسرائيل واجبارها على الخروج ذليلة من جنوب لبنان عام ٢٠٠٦ بالدعاء، والان تقوم اسرائيل بقصف لبنان لانه حزب الله يقوم باستخدام الدعاء ضدها، ولكنها امتنعت عن قصف عواصم التطبيع السني لان هذه العواصم استخدمت الصوارم والطائرات والجيوش.
جالس في بيتك الدافئ تأكل وتشرب وانت مرتاح وتسب في المقاومين الذين يقاومون الصهاينة ( حزب الله قدم اكثر من 70 شهيد) عليك بالصمت خير لك ياكنعان لأنك تجاوزت حدودك !
الدعاء مخ العبادة وسلاح فتاك يا أخي الكريم ان كنت من الغافلين 🤕🇵🇸✌️🔥🚀🚀