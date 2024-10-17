“حزب الله” يعلن تدمير دبابتين إسرائيليتين وقتل وجرح طاقميهما 

تُظهر هذه الصورة، الملتقطة في 13 أكتوبر 2024، دبابة إسرائيلية عند نقطة الحدود الجنوبية اللبنانية في الناقورة- ا ف ب

بيروت: أعلن “حزب الله”، صباح الخميس، تدمير دبابتين إسرائيليتين في مرتفع اللبونة بقضاء صور جنوب لبنان، ما أدى إلى مقتل وجرح أفراد طاقميهما.

وقال الحزب، في بيانين منفصلين، إن مقاتليه استهدفوا، فجر اليوم، دبابتي ميركافا في مرتفع اللبونة بصاروخين موجهين، ما أدى إلى احتراقهما ووقوع طاقميهما “بين قتيل وجريح”.

وحتى الساعة، لم تتوفر إفادة إسرائيلية في هذا الشأن.

ومنذ بدء محاولات التوغل البري الإسرائيلي، مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أعلن “حزب الله” مراراً تصدّيه لقوات حاولت التوغل من نقاط مختلفة جنوب لبنان، ما أوقع قتلى وجرحى أقرّت بهم تل أبيب.

حزب الله: استهداف دبابة ميركافا إسرائيلية ثانية في مرتفعات اللبونة بصاروخ موجه ما أدى إلى احتراقها ومقتل وجرح من فيها pic.twitter.com/EGTkUQIxag — Leb Now (@leb_now) October 17, 2024



ومساء الأربعاء، قال “حزب الله” إنه قتل وجرح جنوداً إسرائيليين في اشتباكات “من مسافة صفر” بمحيط بلدة القوزح جنوب لبنان.

وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان، بينها “حزب الله”، بدأت عقب شن إسرائيل حرب إبادة جماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، وسعت تل أبيب، منذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، نطاق الإبادة لتشمل لبنان والعاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزواً برياً في جنوبه.

وأسفر العدوان على لبنان إجمالاً عن استشهاد ألفين و367 شخصاً، وإصابة نحو 11 ألفاً و88، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، فضلاً عن أكثر من مليون و340 ألف نازح.

ويومياً، يرد “حزب الله” بصواريخ وطائرات مسيرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومستوطنات، وبينما تعلن إسرائيل جانباً من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيماً صارماً على معظم الخسائر، حسب مراقبين.

وتحتل إسرائيل، منذ عقود، أراضي عربية في لبنان وسوريا وفلسطين، وترفض قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود ما قبل حرب 1967.

(الأناضول)