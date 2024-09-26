“حزب الله” يعلن تصديه لمقاتلتين إسرائيليتين جنوب لبنان

بيروت : أعلن “حزب الله”، الخميس، تصديه لطائرتين حربيتين إسرائيليتين جنوب لبنان، وإجبارهما على مغادرة الأجواء، إلى جانب استهدافه مواقع عسكرية شمال الأراضي الفلسطينية.

وقال الحزب في بيان، إن مقاتليه في وحدات الدفاع الجوي تصدوا لمقاتلتين إسرائيليتين قادمتين من البحر باتجاه بلدة عدلون الجنوبية، وأجبروهما على مغادرة الأجواء اللبنانية.

وفي بيان ثان، ذكر الحزب أن مقاتليه استهدفوا “مقر قيادة المنطقة الشمالية في قاعدة دادو بصليات من الصواريخ”.

كما قال في بيان ثالث: “تمكنا من قصف المقر الاحتياطي للفيلق الشمالي وقاعدة تمركز احتياطي فرقة الجليل ومخازنها اللوجستية في عميعاد بصليات من الصواريخ”.

وفي بيان رابع أعلن الحزب أن مقاتليه “شنوا هجوما جويا بسرب من ‏المسيرات الانقضاضية على قاعدة شمشون (مركز تجهيز قيادي ووحدة تجهيز إقليمية)، مستهدفة ‏أماكن تموضع واستقرار ضباطها وجنودها، وأصابت أهدافها بدقة”.

ويعتبر هذا الاستهداف الثاني للقاعدة منذ الثلاثاء، حيث كان الأول بواسطة صواريخ فادي 3، التي أدخلها الحزب للمرة الأولى منذ بدء المواجهات في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأضاف الحزب أن ذلك يأتي “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه”.

ومنذ الاثنين الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي “أعنف وأوسع” هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع “حزب الله” قبل نحو عام، وأسفر عن 663 شهيدا، بينهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى 2505 جرحى و70 ألف نازح مسجلين رسميا.

في المقابل، يستمر دوي صفارات الإنذار في إسرائيل، إثر إطلاق “حزب الله” مئات الصواريخ على مواقع عسكرية ومستوطنات ومقر “الموساد” بتل أبيب، وسط تعتيم صارم على الخسائر البشرية والمادية، حسب مراقبين.

ومنذ 8 أكتوبر الماضي، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها “حزب الله”، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا يوميا عبر “الخط الأزرق” الفاصل.

وتطالب هذه الفصائل بإنهاء الحرب التي يشنها جيسش الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، وخلّفت أكثر من 137 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

(وكالات)