“حزب الله” يعلن شن هجوم بمسيرات على مقر عسكري إسرائيلي

بيروت: أعلن “حزب الله“، الأربعاء، أنه شن هجوما جويا بمسيّرات على مقر عسكري إسرائيلي، فيما واصلت مقاتلات طائرات مسيرة إسرائيلية تحليقها في مناطق عدة جنوب لبنان.

وأعلن الحزب في بيان، أنه شن “هجومًا جويًا بمسيّرة انقضاضية على المقر المستحدث للّواء الغربي جنوب مستعمرة يعرا ‏(شمال إسرائيل) مستهدفة أماكن تموضع واستقرار ضباطه وجنوده وأصابت أهدافها بدقة”.

وأضاف أن الهجوم جاء “ردا على ‏الاعتداء الذي طال منطقة البقاع (شرق لبنان) ليل الثلاثاء”.

من جهتها، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، بأن جنوب البلاد “يشهد تحليقًا مكثفا للطيران الحربي والمسيّر (الإسرائيلي) على علو متوسط في أجواء القطاعين الغربي والأوسط، لا سيما فوق الساحل الممتد بين الناقورة وصور وصولا للساحل الشمالي باتجاه القاسمية وعدلون”.

وسبق الوكالة إن أشارت إلى أن “مسيّرة معادية (إسرائيلية) استهدفت شاحنة قبل منتصف الليل (الثلاثاء)، على الطريق الدولية في بلدة رسم الحدث، والتي تبعد حوالي 16 كيلومترا شمالاً عن مدينة بعلبك (شرق)”.

من جهتها، قالت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان، إن “الغارة التي شنّها جيش الاحتلال الإسرائيلي من مسيّرة على شاحنة عند طريق رسم الحدث – شعث شرق بعلبك، أدت في حصيلة أولية إلى إصابة شخص بجروح طفيفة، وقد عولج في الطوارئ”.

ويتبادل “حزب الله”، ضمن فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي قصفا يوميا خلّف مئات القتلى والجرحى معظمهم بالجانب اللبناني.

وتطالب هذه الفصائل بإنهاء حرب مدمرة تشنها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، أسفرت عن أكثر من 134 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

(الأناضول)