“حزب الله” يشن هجوما جويا على موقع عسكري إسرائيلي 

بيروت: أعلن “حزب الله”، السبت، تنفيذ هجوم جوي بمسيرات مفخخة استهدف موقعا عسكريا إسرائيليا قبالة حدود لبنان الجنوبية.

وقال في بيان إن مقاتليه “شنوا هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية استهدف تموضع واستقرار ضباط ‏وجنود إسرائيليين من قوة مدرعات، تمركزت مؤخرا شمال ثكنة يفتاح، وأصابوا خيمهم وأوقعوا فيهم إصابات مؤكدة”.

ولفت الحزب الى أن هجومه جاء “ردا على الاعتداء ‏والاغتيال الذي قام به العدو الإسرائيلي في بلدة مركبا”.

والجمعة، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على بلدة مركبا بقضاء مرجعيون جنوبي لبنان، فيما نعى “حزب الله” اثنين من مقاتليه وفق بيانين أصدرهما عقب الغارة.

وتتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها “حزب الله” مع جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، قصفا يوميا عبر “الخط الأزرق” الفاصل.

وترهن هذه الفصائل وقف القصف بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي حربا تشنها بدعم أمريكي مطلق على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، ما خلف أكثر من 129 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

وفي الأسابيع الأخيرة، زاد التصعيد بين تل أبيب و”حزب الله”، ما أثار مخاوف من اندلاع حرب شاملة، لا سيما مع إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي “التصديق” على خطط عملياتية لـ”هجوم واسع” على لبنان.

(وكالات)