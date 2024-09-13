“حزب الله” يعلن استهداف قاعدة إسرائيلية للدفاع الجوي

بيروت: أعلن “حزب الله”، صباح الجمعة، قصفه قاعدة للدفاع الجوي في ثكنة بيريا الإسرائيلية، فيما واصلت تل أبيب غاراتها على عدة مناطق جنوب لبنان.

وقال الحزب، في بيان، إن عناصره قصفوا ‏القاعدة الأساسية للدفاع الجوي الصاروخي التابع لقيادة المنطقة الشمالية في ثكنة بيريا “بصليات من ‏صواريخ الكاتيوشا، وأصابوها إصابة مباشرة، واندلعت النيران في أجزاء منها”. ‏

من جهتها، أفادت وكالة أنباء لبنان الرسمية بأن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار، فجراً، مرتين على مدينة بنت جبيل، استهدفت الغارة الأولى منزلاً في حي العويني والثانية منطقة الوادي.

وأضافت أنه على الفور، توجهت فرق الإسعاف والدفاع المدني إلى المكان، وبعد المتابعة لم يفد عن وقوع إصابات.

(الأناضول)