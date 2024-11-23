“حزب الله” يعلن قتل وإصابة طاقم دبابة إسرائيلية.. واستهداف تجمعات لقوات الاحتلال

بيروت: أعلن “حزب الله”، السبت، قتل وإصابة طاقم دبابة ميركافا إسرائيلية عقب استهدافها ببلدة شمع جنوب لبنان.

وقال في بيان على تلغرام، إن مقاتليه “استهدفوا ظهر اليوم السبت، دبابة ميركافا بصاروخ موجه غربي بلدة شمع، ما أدى إلى تدميرها، ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح”، دون تفاصيل عن عددهم.

وفي بيانات منفصلة، قال الحزب إن عناصره استهدفوا تجمعات لقوات إسرائيلية عند مثلث دير ميماس – كفركلا وشرقي مدينة الخيام، بـ”صلية صاروخية”، بحسب ما أوردته “الوكالة الوطنية للإعلام”، اللبنانية.

وذكر في بيان منفصل: “دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 1000 من صباح اليوم السبت 2024-11-23، تجمعا لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند مثلث دير ميماس – كفركلا، بصلية صاروخية”.

وفي بيان ثالث قال: “مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 00:09 من صباح اليوم السبت 2024-11-23، استهدفوا تجمعا لقوات جيش العدو الإسرائيلي شرقي مدينة الخيام، بصلية صاروخية”.

وعلى صعيد متصل، أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” بأن الطيران الإسرائيلي “المسير يحلق على علو منخض في أجواء صور ومحيطها. وغارة معادية استهدفت مدينة بنت جبيل”، وأضافت أنه “في النبطية، شن العدو غارة على منطقة بئر السلاسل في بلدة خربة سلم”، وأن “غارة عنيفة جدا استهدفت مبنى شمس الدين، الرويس”.

(وكالات)