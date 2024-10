“حزب الله” يعلن قصف طبريا ومستوطنتين برشقات صاروخية

بيروت: أعلن “حزب الله”، الجمعة، عن قصف مدينة طبريا ومستوطنتي كريات آتا وإيلانيا برشقات صاروخية.

وقال الحزب إنه “استهدف مدينة طبريا المحتلة مرتين، بالإضافة لاستهدافه مستوطنة إيلانيا بصليات من الصواريخ”.

وأوضح أن الصواريخ التي استهدفت مستوطنة إيلانيا من نوع “فادي1″، في حين لم يحدد نوع الصواريخ المستخدمة بقصف طبريا.

وفي وقت سابق أفاد “حزب الله” أن مقاتليه تمكنوا من قصف مستوطنة كريات آتا برشقة صواريخ “فادي1″، والتي تم استخدامها لأول مرة الأحد الماضي.

وأضاف أن هذا القصف يأتي “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة، ودفاعًا ‏عن لبنان وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين”.

A barrage of ten rockets was fired from Lebanon at Tiberias and other towns near the Sea of Galilee earlier this morning, according to the IDF, in an attack that moderately wounded a man.

The military says most of the rockets were intercepted by air defenses. Medics said the… pic.twitter.com/gDfj4XGpEl

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) September 27, 2024