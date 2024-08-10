حزب الله”: إصابات إثر هجوم بمسيرات على قاعدة للجيش الإسرائيلي

بيروت: أعلن حزب الله اللبناني شن 4 هجمات على مواقع عسكرية في شمال إسرائيل، مساء السبت، أبرزها هجوم بمسيرات انقضاضية على قاعدة “محفاة ألون”، مُوقعا “إصابات مؤكدة” بصفوف جنود وضباط فيها.

وقال الحزب في سلسلة بيانات نشرها الحزب عبر حسابه على منصة “تلغرام” إنه “شن هجوما جويا بأسراب من المسيرات الانقضاضية على قاعدة محفاة ألون، التي تُعتبر بمثابة قاعدة ل‏تجميع وحشد القوات”.

وأضاف أن الهجوم “استهدف أماكن ‏تموضع ضباط وجنود في القاعدة، وأصابها بشكل مباشر؛ ما أوقع إصابات مؤكدة”.‏

وقبل ذلك، أعلن الحزب أنه “استهدف بالصواريخ الموجهة منظومة فنية عسكرية على ‏تلة الكرنتينا، وأصابها بشكلٍ مباشر”.‏

وأشار إلى أنه “استهدف بالأسلحة الصاروخية كذلك موقعي زبدين والرمثا العسكريين، محققا إصابات مباشرة”.‏

وأوضح الحزب أن هذه الهجمات تأتي “دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، وردا على ‏الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في مدينة صيدا (جنوب لبنان)”.

ومساء الجمعة، اغتالت إسرائيل القيادي في حركة حماس داخل مخيم عين الحلوة سامر الحاج، عبر غارة جوية على مدينة صيدا.

كذلك، أعلن الحزب السبت استهداف مستوطنة “إيلون” الإسرائيلية بصلية من صواريخ ‏الكاتيوشا. ‏

وقال في بيان إنه “قصف مستعمرة إيلون بصلية من صواريخ ‏الكاتيوشا، وذلك ردا على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة وعلى المنازل الآمنة وتحديدا بلدتي ‏طير حرفا وعيتا الشعب جنوب لبنان”.

وأضاف في بيان آخر أن عناصره استهدفوا التجهيزات التجسسية في ‏موقع “مسكاف عام” الإسرائيلي وأصابوه إصابة مباشرة. ‏

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام (رسمي) بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت غارة استهدفت أكثر من منزل في وسط بلدة “طير حرفا” في قضاء صور.

كما شنّ الطيران الحربي الاسرائيلي غارتين على بلدة عيتا الشعب، ملقيا صاروخي جو- أرض، وفق الوكالة الرسمية.

(الأناضول)