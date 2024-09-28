حزب الله يعلن قصف مستوطنة في شمال إسرائيل.. وجيش الاحتلال ينفذ ضربات جديدة

القدس المحتلة- بيروت: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح السبت شن ضربات جديدة على أهداف لحزب الله في شرق لبنان، بعدما واصل خلال الليل قصفه العنيف على ضاحية بيروت الجنوبية، معقل الحزب.

وأفاد جيش الاحتلال في بيان أنه “يقصف حاليا أهدافا.. لتنظيم حزب الله في منطقة البقاع” في شرق لبنان. كذلك، أشار إلى أن صفارات الإنذار انطلقت في شمال إسرائيل فيما أعلن حزب الله إطلاق صواريخ على “مستعمرة كابري بصلية من صواريخ فادي 1”.

وقال الحزب في بيان إن مقاتليه قصفوا “مستعمرة كابري بصلية من صواريخ فادي 1” وذلك “ردا على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين”.

وفي وقت لاحق السبت، ذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي أن صاروخا تم إطلاقه من لبنان على وسط إسرائيل سقط في منطقة مفتوحة.

وأضاف الجيش أنه لم تنطلق صفارات الإنذار وأن الواقعة قيد المراجعة، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

(وكالات)