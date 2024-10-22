“حزب الله” يعلن إطلاق صواريخ على “قاعدة بحرية” قرب حيفا وموقعين في ضواحي تل أبيب- (فيديو)

بيروت- تل أبيب: أعلن “حزب الله” اللبناني أنه أطلق صواريخ في وقت مبكر الثلاثاء على “قاعدة بحرية” قرب حيفا في شمال إسرائيل بعدما تبنى ضربات مماثلة على موقعين في “ضواحي تل أبيب” أحدهما قاعدة تابعة لوحدة استخبارات عسكرية إسرائيلية.

وقال “حزب الله” في بيان إنه قصف قاعدة “ستيلا ماريس” البحرية شمال غرب حيفا بـ”صلية صاروخية نوعية”.

وأضاف، في بيان آخر، أنه قصف “قاعدة غليلوت التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200 في ضواحي تل أبيب بصلية صاروخية نوعية”.

وكان حزب الله أعلن مساء الاثنين عن ضربات مماثلة على نفس الموقع. وأشار الحزب الثلاثاء إلى إطلاق صواريخ أيضا على موقع آخر “في ضواحي تل أبيب”.

من جانبه، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، سقوط صاروخ أطلق من لبنان في منطقة مفتوحة قرب مستوطنة في الضفة الغربية.

وقال الجيش، في بيان، إنه “بعد سماع صفارات الإنذار في أنحاء الضفة الغربية و(مستوطنة) موديعين عيليت (غرب رام الله)، فإنه تم رصد صاروخ أطلق من لبنان سقط في منطقة مفتوحة”.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن الصاروخ سقط في منطقة مفتوحة قرب مستوطنة “نيلي” التابعة لمستوطنة “موديعين عيليت” إلى الغرب من مدينة رام الله.

يأتي ذلك فيما شنّ سلاح الجو الإسرائيلي غارات عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت ليل الإثنين الثلاثاء بعد ساعات على إعلان الموفد الأمريكي آموس هوكستين من العاصمة اللبنانية أنّ بلاده تريد إنهاء النزاع بين إسرائيل وحزب الله “في أسرع وقت”.

واستهدفت 13 غارة إسرائيلية الضاحية الجنوبية لبيروت ليل الاثنين طالت إحداها محيط أكبر مستشفى حكومي لبناني وأسفرت عن أربعة شهداء، أحدهم طفل، وفق السلطات اللبنانية.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي الاثنين أنّه قصف نحو 300 هدف لحزب الله في لبنان خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مع توسيع حملته الجوية لتشمل مؤسسة القرض الحسن المالية التابعة للتنظيم الموالي لإيران.

و”مؤسسة القرض الحسن” هي جمعية مالية تابعة لـ “حزب الله” تفرض عليها الولايات المتحدة عقوبات وتصنّفها السعودية على أنها “كيان إرهابي”.

(وكالات)