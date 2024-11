“حزب الله” يعلن للمرة الأولى استهداف محطة نيشر الإسرائيلية للغاز جنوب شرق ‏مدينة حيفا بصورايخ نوعية- (فيديو)

بيروت: أعلن “حزب الله” اللبناني، مساء السبت، أنه استهدف للمرة الأولى محطة غاز شمالي الأراضي الفلسطينية المحتلة بصليات صاروخية.

وقال الحزب، في بيان، إنه “وللمرة الأولى استهدف بصليات صاروخية قاعدة نيشر (محطة غاز تتبع لجيش العدو الإسرائيلي)، تبعد عن الحدود اللبنانيّة الفلسطينيّة 40 كلم، جنوب شرق ‏مدينة حيفا المُحتلّة”.

Direct hit in Haifa in Carmel Center neighborhood, there are injured people, cars burning. It’s the neighborhood where people go out for a walk, to sit in a restaurant, to have some normality on Saturday evening. Hezbollah targets Israeli civilians non-stop. pic.twitter.com/NStUGFVQYc

