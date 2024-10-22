غارات إسرائيلية بعد دقائق من إنهاء حزب الله مؤتمرا صحافيا أعلن فيه المسؤولية عن قصف منزل نتنياهو- (فيديوهات)

بيروت: استهدفت 3 غارات إسرائيلية الثلاثاء ضاحية بيروت الجنوبية، بعد دقائق من إنهاء مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله محمّد عفيف مؤتمرا صحافيا، حضرته عشرات الوسائل الإعلامية.

وأنهى عفيف مؤتمره الصحافي في منطقة الغبيري على عجل، بعد توجيه الجيش الإسرائيلي إنذارا بإخلاء مبنيين في المنطقة ذاتها.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بـ”تجدد الغارات المعادية على منطقة الغبيري، وبلغت إلى الآن 3 غارات”، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وقبل ذلك بوقت قصير، أنذر الجيش الإسرائيلي سكان مبان بمنطقة الغبيري بالإخلاء “فورا”.

وفي المؤتمر، أعلن حزب الله اللبناني رسميا مسؤوليته عن استهداف منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قيساريا يوم السبت الماضي.

وقال مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله محمد عفيف خلال المؤتمر الصحافي في ضاحية بيروت الجنوبية “تعلن المقاومة الإسلامية عن مسؤوليتها الكاملة والتامة والحصرية عن عملية قيساريا واستهداف مجرم الحرب وزعيم الفاشية الصهيونية نتنياهو”، مضيفا أن “عيون مجاهدي المقاومة الإسلامية ترى وآذانهم تسمع فإن لم تصل إليك أيدينا بالمرة السابقة فإن بيننا وبينك الأيام والليالي والميدان”.

كما أعلن عفيف أن مؤسسة القرض الحسن التي تعرّضت مقراتها في جنوب لبنان وشرقه وفي الضاحية الجنوبية لبيروت لقصف إسرائيلي ليل الأحد، تحسّبت لهذا القصف وستفي “بالتزاماتها” للمودعين.

وأوضح “أقول باسم إدارة مؤسسة القرض الحسن إنها قد تحسبت لمثل هذا العدوان واتخذت احتياطاتها كافة وستقوم بكل ما هو واجب وضروري للإيفاء بالتزاماتها تجاه المودعين والمستفيدين”.

بالفيديو | الحاج محمد عفيف:#المقاومة_الإسلامية عن مسؤوليتها الكاملة عن عملية #قيسارية واستهداف منزل مجرم الحرب وزعيم الفاشية الصهيونية

-عيون مجاهدي المقاومة ترى وأذانهم تسمع فإن لم تصل إليك أيدينا في هذه المرة فإنّ بيننا وبينك الأيام والليالي والميدان pic.twitter.com/41GjgBHiom — قناة المنار (@TVManar1) October 22, 2024

تهديدات إسرائيلية لمنطقة #الغبيري أثناء المؤتمر الصحافي الذي عقده مسؤول العلاقات الإعلامية في #حزب_الله محمد عفيف، إليكم كيف جاء الرد👇 “لم يخفنا القصف فكيف تخيفنا التهديدات؟”#الميادين#الميادين_لبنان pic.twitter.com/kQkzyCRX6g — قناة الميادين (@AlMayadeenNews) October 22, 2024

في السياق، أصيب ستة إسرائيليين بجروح خطيرة ومتوسطة اليوم الثلاثاء جراء صواريخ أطلقت من لبنان على شمال البلاد.

وذكرت قناة 13 الإسرائيلية اليوم: “أصيب ثلاثة بجروح خطيرة وثلاثة بجروح متوسطة في منطقة كيبوتس نيوت مرخادي في الجليل الأعلى بعد القصف المنطلق من لبنان”.

وأضافت أنه “تم الكشف عن حوالي 10 عمليات إطلاق من لبنان إلى منطقة نيوت مردخاي”، مؤكدة “التحقق من ضحايا جراء السقوط”.

ولفتت إلى أن “صفارات الإنذار سمعت أيضا في نهاريا والجليل الغربي جراء حوالي 30 عملية إطلاق من لبنان”.

وأفاد موقع 0404 الإسرائيلي بأن المركز الطبي زيف أبلغ عن إصابة شخصين في حالة متوسطة وصلا إلى المستشفى بعد إطلاق الصواريخ على نيوت مردخاي، مشيرا إلى أن طواقم الإطفاء تعمل على إخماد حريق اندلع في المنطقة.

(وكالات)