هدنة غزة لم تسر على جنوب لبنان وحزب الله يلتزم ولكن سيُقابل أي تصعيد إسرائيلي برد

بيروت- “القدس العربي”: لم تسر الهدنة الإنسانية في قطاع غزة على الجبهة اللبنانية الجنوبية بل استمر القصف المتبادل ولو بشكل متقطع بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي. ونقلت قناة “الجزيرة” عن مصدر في الحزب أنه “سيلتزم بالهدنة التي أعلن عنها ولكن أي تصعيد إسرائيلي خلالها في جنوب لبنان أو غزة سيُقابل برد”.

إلا أن الهدنة لقيت صداها في بيروت حيث رحّبت وزارة الخارجية اللبنانية بالجهود الحثيثة القطرية والأمريكية وكل من ساندهم من الدول بالوصول إلى اتفاق هدنة إنسانية في قطاع غزة وتبادل الأسرى. وأكدت الوزارة في بيان “أهمية هذه الهدنة كمدخل للوصول إلى وقف كامل ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، والدخول الفوري وغير المشروط للمساعدات الإنسانية، لا سيما الغذاء والدواء، تمهيداً لعودة المهجرين قسراً من سكان وبقائهم في ارضهم”. وأملت الوزارة في “أن يستتبع ذلك العمل على حل سياسي عادل وشامل للقضية الفلسطينية من خلال قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، بما يضمن السلام والأمن والاستقرار والازدهار في منطقة الشرق الأوسط”.

ميدانياً، بقي التوتر مسيطراً على القرى الحدودية، واستهدف حزب الله أكثر من موقع عسكري وتجمع لجنود العدو. وأعلن في سلسلة بيانات أنه “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية ثكنة ميتات مقابل بلدة رميش وثكنة زرعيت بصاروخي بركان وحققوا فيهما إصابات مباشرة، كما استهدف تجمعاً للجنود في موقع المالكية بالأسلحة المناسبة، كذلك موقع بياض بليدا وموقع راميا”.

ونعى الحزب المجاهد محمد ربيعة عودة “ناصر” من بلدة الخضر في البقاع الذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

في المقابل، تعرّضت أطراف بلدات جنوبية لقصف إسرائيلي شمل كلاً من عيترون ويارين ومروحين وشيحين والضهيرة وعيتا الشعب، وأعلن جيش الاحتلال أنه ردّ على مصادر إطلاق صواريخ من جنوب لبنان في اتجاه شمال فلسطين المحتلة، وشهدت سماء كفركلا انفجاراً لصاورخي باتريوت وقذائف فوسفورية تسببت في اشتعال النيران في التلة الواقعة بين كفركلا والعديسة، وأفيد بأن المواطنة نورا شيت أدخلت إلى مستشفى مرجعيون الحكومي نتيجة استنشاقها مادة الفوسفور قرب مدرسة كفركلا، وتم انتشال جثة ثانية من منزل الخيام الذي استهدفه الجيش الإسرائيلي منذ يومين.

واستهدفت المدفعية الإسرائيلية منطقة وادي حامول في القطاع الغربي، وسقطت قذائف على محيط بلدة البستان قرب بركة ريشة تبعها تمشيط بالأسلحة الرشاشة الثقيلة. وأغار الطيران الاسرائيلي على تلة من تلال بلدة مجدل زون وعلى المنطقة بين علما الشعب والناقورة كما على ياطر.

وشهد الأربعاء تشييع الإعلامية والمصوّر من قناة “الميادين”، اللذين سقطا بنيران جيش الاحتلال في طيرحرفا وسط أجواء من الحزن، وانطلق موكب التشييع من أمام مبنى القناة وسط حشد سياسي وإعلامي يتقدمهم مدير عام القناة غسان بن جدو.

تزامناً، وصل إلى العاصمة اللبنانية وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وأمين عام حزب الله حسن نصرالله. ولدى وصوله إلى المطار أوضح عبد اللهيان “نحن في لبنان للتشاور مع السلطات اللبنانية بشأن تحقيق الأمن في المنطقة واستيفاء الحقوق”. وفي عين التينة جرى بينه وبين بري عرض الأوضاع في لبنان والمنطقة وآخر المستجدات الميدانية والسياسية على ضوء مواصلة إسرائيل لعدوانها على قطاع غزة والقرى اللبنانية الحدودية.

وكان نصرالله استقبل مسؤول العلاقات العربية والاسلامية ‏ونائب ‏رئيس حركة “حماس” في قطاع غزة خليل الحية بحضور القيادي في الحركة اسامة ‏حمدان وجرى بحسب بيان الحزب “استعراض الأحداث الأخيرة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر وتم تقييم ‏المواقف والتطورات ‏والاحتمالات القائمة على جميع جبهات المقاومة وخصوصاً في قطاع غزة. وجرى التأكيد على أهمية ‏مواصلة العمل والتنسيق الدائم مع الثبات والصمود من أجل تحقيق ‏الانتصار الموعود”.

في المواقف، ألمح رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع إلى استخدام حزب الله مشاعات القرى المسيحية على الحدود لتنفيذ عملياته ونبّه من تعريض هذه القرى الحدودية للتهجير، وقال في بيان: “أما وأن حزب الله يرفض تنفيذ القرار 1701 وتسليم الحدود للجيش والقوات الدولية تلافيًا لحرب لا يريدها أحدٌ من اللبنانيين، فإن استخدامه لبعض القرى اللبنانية الحدودية في أقضية صور وبنت جبيل ومرجعيون كمنصة لإطلاق صواريخه أمر مرفوض، لأنه يعرِّض هذه القرى لمخاطر جمّة أقله ما شهدناه، ويا للأسف، يوم أمس، فضلاً عن أن أكثرية أهالي هذه القرى لا تؤيده، كما لا توافق على طريقة عمله التي تهدِد بتهجيرها عن قراها، في خضم هذه الظروف المالية والاقتصادية الصعبة للغاية”. وأضاف جعجع: “إن إصرار حزب الله على سلاحه ودوره، ليس موضع إجماع لبناني إطلاقاً، وبالتالي أقل الإيمان أن يحترم إرادة الذين لا يجِدون أي فائدة في ما يفعله، وأن يمتنع عن استخدام قرى ومشاعات الأهالي لأغراضه العسكرية التي ترتد على أرواحهم وجنى أعمارهم ولقمة عيشهم”. وختم: “إن الحكومة الحالية وتحديدًا وزيري الدفاع والداخلية، مطالبون باتخاذ كل الإجراءات اللازمة كي لا يستخدم حزب الله هذه القرى التي لا تشكل بيئة حاضنة لسلاحه ودوره”.

وكان رئيس بلدية رميش المسيحية ميلاد العلم علق على القصف الإسرائيلي للبلدة رداً على إطلاق حزب الله صواريخ باتجاه موقع “برانيت” العسكري الإسرائيلي، وسأل “هل المطلوب تهجيرنا وإفراغ بلداتنا؟ إلى أين سنذهب؟ ألا يحق لنا الإطمئنان إلى مصيرنا ووجودنا؟ ثم ما الجدوى من استعمال المناطق السكنية أو القريبة منها لإطلاق الصواريخ أو أي نشاط حربي؟”.