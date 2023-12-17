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“حزب الله” يعلن مقتل أحد عناصره بمواجهات مع الجيش الإسرائيلي

منذ ساعتين

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أعلن “حزب الله”، الأحد، مقتل أحد عناصره في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي عند حدود لبنان الجنوبية، ما يرفع حصيلة قتلى الحزب في تلك المواجهات إلى 109 منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ونعى “حزب الله”، في بيان “موسى محمد مصطفى، من بلدة بيت ليف (جنوب)”.

وجاء في البيان أن مصطفى، “ارتقى شهيداً على طريق القدس”، دون ذكر تفاصيل.

وبذلك ترتفع حصيلة قتلى “حزب الله” في المواجهات والقصف المتبادل مع الجيش الإسرائيلي إلى 109 منذ 8 أكتوبر الماضي، بحسب رصد الأناضول.

وتضامنا مع قطاع غزة، يتبادل “حزب الله” وفصائل فلسطينية في لبنان مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا منذ 8 أكتوبر الماضي، ما أسفر عن وقوع عشرات القتلى والجرحى على طرفي الحدود.

(الأناضول)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    ديسمبر 17, 2023 الساعة 5:47 م

    في جنة الفردوس الأعلى من الجنة بإذن الرحمان الرحيم رب العالمين يا أحرار و شهداء لبنان وحزب الله المباركين الشهداء والصديقين 🇵🇸🦁✌️🐒🔥🐒🔥🐒

    رد

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