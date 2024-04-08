سياسة | عربي

حزب الله يعلن مقتل جنود إسرائيليين باستهداف موقع عسكري

8 - أبريل - 2024

حجم الخط
0

بيروت: أعلن حزب الله، الإثنين، مقتل جنود إسرائيليين وإصابة آخرين إثر استهدافه تجمعا لهم شرق موقع حانيتا قرب حدود لبنان الجنوبية.

وأفاد الحزب في بيانات منفصلة بأنه “بعد رصد دقيق لتحركات العدو، اكتشفنا كمينا لمجموعة إسرائيلية شرق موقع حانيتا (شمال إسرائيل)، فقمنا باستهدافها بنيران المدفعية موقعين أفرادها بين قتيل وجريح”.

كما استهدف الحزب موقع ‏رويسات العلم في تلال كفر شوبا اللبنانية المحتلة وثكنة زبدين ‏في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية و”أصابوههما إصابة مباشرة”، وفق البيانات.

وتابع الحزب أنه “استهدف انتشارا ‏لجنود العدو في محيط موقع حدب يارين بصواريخ بركان”.

وذكر الحزب، في وقت سابق الإثنين، أن عناصره شنت ‏هجوما جويا بمسيرة انقضاضية على موقع رأس الناقورة البحري وأصابت هدفها ‏بدقة.

ولم يصدر تعقيب من إسرائيل بشأن بيانات حزب الله .

(الأناضول)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

الجيش الإسرائيلي: إصابة جنديين بـ”جراح خطيرة” وسط قطاع غزة- (تدوينة)
6 - أبريل - 2024
القسام تعلن إجهازها على 5 جنود إسرائيليين في خان يونس
6 - أبريل - 2024
إصابة جندي إسرائيلي بغزة يرفع الحصيلة إلى 3186 منذ 7 أكتوبر 
2 - أبريل - 2024
القسام وسرايا القدس تعلنان استهداف دبابات وقوات إسرائيلية بغزة- (فيديو)
29 - مارس - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية