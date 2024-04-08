حزب الله يعلن مقتل جنود إسرائيليين باستهداف موقع عسكري

بيروت: أعلن حزب الله، الإثنين، مقتل جنود إسرائيليين وإصابة آخرين إثر استهدافه تجمعا لهم شرق موقع حانيتا قرب حدود لبنان الجنوبية.

وأفاد الحزب في بيانات منفصلة بأنه “بعد رصد دقيق لتحركات العدو، اكتشفنا كمينا لمجموعة إسرائيلية شرق موقع حانيتا (شمال إسرائيل)، فقمنا باستهدافها بنيران المدفعية موقعين أفرادها بين قتيل وجريح”.

كما استهدف الحزب موقع ‏رويسات العلم في تلال كفر شوبا اللبنانية المحتلة وثكنة زبدين ‏في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية و”أصابوههما إصابة مباشرة”، وفق البيانات.

وتابع الحزب أنه “استهدف انتشارا ‏لجنود العدو في محيط موقع حدب يارين بصواريخ بركان”.

وذكر الحزب، في وقت سابق الإثنين، أن عناصره شنت ‏هجوما جويا بمسيرة انقضاضية على موقع رأس الناقورة البحري وأصابت هدفها ‏بدقة.

ولم يصدر تعقيب من إسرائيل بشأن بيانات حزب الله .

(الأناضول)