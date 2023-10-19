“حزب الله” يعلن مقتل 2 من عناصره في اشتباكات مع جيش الاحتلال

بيروت: أعلن حزب الله اللبناني، الخميس، مقتل 2 من عناصره جنوبي البلاد، خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي ليرتفع العدد منذ بدء عملية “طوفان الأقصى” إلى 12 قتيلا.

وقال الإعلام الحربي للحزب في بيانين منفصلين: “تنعي المقاومة الشهيد المجاهد طه عباس عباس (علي الرضا)، من بلدة عيترون جنوب لبنان، والذي ارتقى أثناء قيامه بواجبه الجهادي”.

ونعى الحزب في بيان آخر “الشهيد المجاهد علي محمد مرمر (مرتضى)، من بلدة عيترون جنوب لبنان، والذي ارتقى أثناء قيامه بواجبه الجهادي”. دون إعطاء المزيد من التفاصيل.

كان الحزب قد أعلن، الأربعاء، مقتل أحد عناصره جنوبي البلاد، يدعى “علي عدنان شقير”، من بلدة ميس الجبل، خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي.

{مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً} – صَدَقَ الله العَليّ العَظِيم بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد طه عباس عباس "علي الرضا" من… pic.twitter.com/5kE5jqFXbH — علي شعيب || Ali Shoeib 🇱🇧 (@alishoeib1970) October 18, 2023

{مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً} – صَدَقَ الله العَليّ العَظِيم بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد علي محمد مرمر "مرتضى" من بلدة… pic.twitter.com/qKSrJVawyW — علي شعيب || Ali Shoeib 🇱🇧 (@alishoeib1970) October 18, 2023

(الأناضول)