سياسة | عربي

“حزب الله” يقصف الكريوت بضواحي حيفا- (فيديوهات)

4 - أكتوبر - 2024

ميناء حيفا

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لبنان: قال “حزب الله” صباح الجمعة، إن مقاتليه قصفوا منطقة الكريوت في ضواحي حيفا شمال إسرائيل، بـ”صليات صاروخية”.
جاء ذلك في بيان للحزب بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي، في ساعة متأخرة من مساء الخميس، رصده إطلاق 10 صواريخ من جنوب لبنان نحو مدينة حيفا.
وتقع حيفا على بعد 40 كلم عن الحدود اللبنانية، وتعتبر من بين أهم المراكز الصناعية والتجارية في إسرائيل بفضل مينائها التجاري على البحر المتوسط.

(الأناضول)

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  1. يقول مراقب محايد:
    أكتوبر 4, 2024 الساعة 8:07 ص

    قصف أوكار النازية و الفاشية في حيفا . يجب تشديد القصف على الإرهاب الصهيوني النازي الفاشي لكي يعم السلام في العالم

    رد

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