“حزب الله” يقصف الكريوت بضواحي حيفا- (فيديوهات)

لبنان: قال “حزب الله” صباح الجمعة، إن مقاتليه قصفوا منطقة الكريوت في ضواحي حيفا شمال إسرائيل، بـ”صليات صاروخية”.

جاء ذلك في بيان للحزب بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي، في ساعة متأخرة من مساء الخميس، رصده إطلاق 10 صواريخ من جنوب لبنان نحو مدينة حيفا.

وتقع حيفا على بعد 40 كلم عن الحدود اللبنانية، وتعتبر من بين أهم المراكز الصناعية والتجارية في إسرائيل بفضل مينائها التجاري على البحر المتوسط.

رشقات صاروخية تستهدف خليج حيفا وكريات يام وعكا ونهاريا في شمال فلسطين المحتلة. pic.twitter.com/TzvuYPvVuG — الشؤون العالمية (@mjrdzayr337191) October 4, 2024

(الأناضول)