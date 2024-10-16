“حزب الله” يقصف صفد ويفتاح ومربضي مدفعية إسرائيليين

بيروت: أعلن “حزب الله”، فجر الأربعاء، أنه قصف بدفعات صاروخية مدينة صفد ومستوطنة يفتاح ومربضي مدفعية في منطقتي دلتون وديشون.

وقال الحزب، في سلسلة بيانات، إن مقاتليه قصفوا مدينة صفد “بدفعة صاروخية كبيرة”، كما استهدفوا مستوطنة يفتاح بدفعة صاروخية.

وأضاف أن مقاتليه قصفوا أيضاً مربضي مدفعية “للعدو الإسرائيلي” في منطقتي ديشون ودلتون بدفعتي صواريخ.

ومساء الثلاثاء، شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات مكثفة على بلدات ومناطق عدة في جنوب وشرق لبنان، ما أسفر عن 23 شهيداً، و31 جريحاً، وفق أرقام رسمية.

وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان، بينها “حزب الله”، بدأت عقب شن إسرائيل حرب إبادة جماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وسعت تل أبيب، منذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، نطاق الإبادة لتشمل جلّ مناطق لبنان، بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزواً برياً في جنوبه.

وأسفر العدوان على لبنان إجمالاً عن استشهاد ألفين و350 شخصاً، وإصابة 10 آلاف و906، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، فضلاً عن أكثر من مليون و340 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين منذ 23 سبتمبر الماضي، وفق رصد “الأناضول” لبيانات رسمية لبنانية حتى مساء الثلاثاء.

ويومياً يرد “حزب الله” بصواريخ وطائرات مسيرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومستوطنات، وبينما تعلن إسرائيل جانباً من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيماً صارماً على معظم الخسائر، حسب مراقبين.

وتحتل إسرائيل، منذ عقود، أراضي عربية في لبنان وسوريا وفلسطين، وترفض قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود ما قبل حرب 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

(الأناضول)