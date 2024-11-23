“حزب الله” يقصف صفد و4 مستوطنات و16 تجمعا لجنود إسرائيليين

بيروت: أعلن “حزب الله”، السبت، أنه استهدف بصواريخ ومسيرات قاعدة وموقعا عسكريا ومدينة صفد و4 مستوطنات شمالي فلسطين المحتلة.

وأضاف أنه استهدف كذلك 16 تجمعا لجنود ودبابتين شمالي فلسطين وجنوبي لبنان، واشتبك مع قوتين إسرائيليتين جنوبي لبنان وأوقع أفرادها بين قتيل وجريح، ما يرفع عدد الهجمات والتصديات التي نفذها، السبت، إلى 28 حتى الساعة 19:00 ت.غ.

جاء ذلك في سلسلة بيانات نشرها الحزب عبر حسابه على منصة تلغرام.

استهداف قاعدة وموقع عسكري

في شمال فلسطين المحتلة، قال “حزب الله” إنه “استهدف بصلية صاروخية قاعدة شراغا شمالي مدينة عكا، التي تعد المقر الإداري لقيادة لواء غولاني”.

وأضاف أنه “استهدف موقع مشمار الكرمل للدفاع الجوي والصاروخي بصلية من الصواريخ النوعية”.

ولفت إلى أن هذا الموقع يقع جنوب مدينة حيفا، على بعد 40 كلم من الحدود اللبنانية.

وأضاف أنه “‏استهداف بصليات صاروخية صفد و4 مستوطنات هي كريات شمونة (مرتين) وديشون، وأفيفيم، وميرون”.‏

وضمن هجماته على شمال فلسطين المحتلة أيضا، قال “حزب الله” إنه “استهدف بصلية صاروخية 4 تجمعات لجنود في مستوطنات المالكية وحانيتا وبرعام والمنارة”.

استهداف جنود

وجنوبي لبنان، قال الحزب إنه “استهدف بصليات صاروخية وقذائف مدفعية 12 تجمعا لقوات إسرائيلية”.

وتشمل هذه الاستهدافات 7 تجمعات لجنود شرقي بلدة الخيام، و4 تجمعات عند منطقة مثلث دير ميماس (تقاطع طرق يربط بين بلدات دير ميماس والقليعة وكفركلا)، وتجمع في بلدة شمع.

اشتباكان واستهداف دبابتين

وفي بلدة شمع كذلك، أعلن “حزب الله” قصف دبابة إسرائيلية من نوع ميركافا بصاروخ موجه، “ما أدى إلى تدميرها، ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح”.

كما أفاد باستهداف دبابة إسرائيلية من نوع ميركافا بصاروخ موجه عند الأطراف الشرقية لبلدة البياضة؛ “ما أدى إلى تدميرها، ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح”.

كذلك، تحدث الحزب عن وقوع اشتباكين من قوات إسرائيلية الغازية للجنوب اللبناني.

الاشتباك الأول “جرى بأسلحة رشاشة وصاروخية من مسافة قريبة مع قوة للاحتلال الإسرائيلي كان تحاول التسلل إلى بلدة دير ميماس، ما أدى إلى إيقاع أفرادها بين قتيل وجريح”.

أما الاشتباك الثاني فـ”وقع مع قوة إسرائيلية كان التقدم باتجاه بلدة البياضة‏؛ ما أدى إلى إيقاع أفرادها بين قتيل وجريح”.

(وكالات)