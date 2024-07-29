حزب الله يقصف موقعا عسكريا وإسرائيل تعترض طائرة مسيّرة

القدس: أعلن “حزب الله” الاثنين، قصف موقع عسكري إسرائيلي بصواريخ، فيما تحدثت تل أبيب عن اعتراض طائرة مسيُرة أُطلقت من لبنان.

وقال “حزب الله” في بيان، إن عناصره قصفوا موقع “البغدادي” العسكري الإسرائيلي بـ”عشرات صواريخ كاتيوشا”.

وأضاف أن القصف يأتي “دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة (..) وردا على ‌‌‌‌‌‏‌‌‌‏‌‌‏الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في بلدة شقرا (جنوب)”.

وفي وقت سابق الاثنين، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة ودراجة نارية على طريق ميس الجبل-شقرا؛ فقتلت شخصين وأصابت 3 بينهم طفل.

ولاحقا، أعلن “حزب الله” أن الشهيدين من عناصره.

على الجانب الآخر، قال الجيش الإسرائيلي عبر منصة “إكس”، إن “مقاتلات الدفاع الجوي اعترضت طائرة مسيّرة عبرت من لبنان إلى منطقة الجليل الغربي”.

وأضاف أنه “تم تفعيل التحذيرات (صفارات الإنذار) في (مستوطنة) أدميت؛ خوفا من سقوط شظايا اعتراضية، ولم تقع إصابات”.

وتتزايد توقعات بتصعيد كبير مرتقب بين إسرائيل و”حزب الله”؛ على خلفية حادثة بلدة مجدل شمس بهضبة الجولان السورية التي تحتلها إسرائيل منذ حرب 1967.

(الأناضول)