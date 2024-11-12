“حزب الله” يقصف 3 مستوطنات إسرائيلية ويتصدى لمسيرتين

القدس: أعلن “حزب الله” الثلاثاء، استهداف 3 مستوطنات شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة بصواريخ، والتصدي لمسيرتين وإجبارهما على مغادرة الأجواء اللبنانية.

فيما تحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي عن اعتراض مسيرة وسقوط صاروخين بمنطقة مفتوحة، أُطلقت من لبنان.

وعبر سلسلة بيانات على منصة تلغرام، قال “حزب الله” إنه هاجم بصليات صاروخية مستوطنات كفر بلوم وكفر يوفال وديشون.

وأضاف أن دفاعته الجوية تصدت لطائرتين مسيرتين من نوع “هرمز 450” وأجبرتهما على مغادرة أجواء جنوب لبنان.

إسرائيليا، دوت صفارات الإنذار في مدن حيفا وعكا ونهاريا ومناطق الجليل الأعلى شمالا؛ جراء إطلاق صواريخ ومسيرات من لبنان، وفق إعلام عبري.

فيما قال جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر منصة إكس: “بعد التنبيهات فُعّلت في منطقة خليج حيفا والجليل الأعلى، تم رصد صاروخين قادمين من لبنان حيث سقطا في منطقة مفتوحة”.

وأضاف: “إثر التنبيهات التي فُعّلت بمنطقة الجليل الغربي، اعترض سلاح الجو طائرة بدون طيار كانت تعبر من لبنان”.

ولم يشر بيان جيش الاحتلال إلى وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية جراء ذلك.

وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان، بينها “حزب الله”، بدأت عقب شن قوات الاحتلال الإسرائيلي حرب إبادة جماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 145 ألف فلسطيني، وسعت تل أبيب منذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي نطاق الإبادة لتشمل معظم مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه.

وأسفر العدوان على لبنان إجمالا عن 3 آلاف و243 شهيدا و14 ألفا و134 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلا عن نحو مليون و400 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر الماضي، وفق البيانات الرسمية اللبنانية المعلنة حتى مساء الاثنين.

ويوميا يرد “حزب الله” بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومقار استخبارية وتجمعات لعسكريين ومستوطنات، وبينما تعلن قوات الاحتلال الإسرائيلي جانبا من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيما صارما على معظم الخسائر، حسب مراقبين.

(وكالات)