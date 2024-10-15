سياسة | عربي

حزب الله يعلن إسقاط طائرة مسيّرة إسرائيلية ثانية خلال يوم واحد

15 - أكتوبر - 2024

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بيروت: أكد حزب الله، مساء الثلاثاء، أنه أسقط طائرة مسيّرة إسرائيلية من طراز هرمس 450، في ثاني إعلان من نوعه خلال يوم واحد، على وقع استمرار الغارات الإسرائيلية الكثيفة على معاقل الحزب في جنوب البلاد وشرقها.

وأورد الحزب في بيان إن عناصر “وحدات الدفاع الجوي” قاموا الثلاثاء بـ”إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية ثانية من نوع هرمس 450″، مضيفا أنها “شوهدت تحترق في أجواء فلسطين المحتلة”.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن حزب الله أنه أسقط طائرة مسيرة إسرائيلية من طراز هرمس 450، من دون أن يحدد مكان إسقاطها، على وقع استمرار الغارات الإسرائيلية على معاقل الحزب في جنوب البلاد وشرقها.

وأورد الحزب في بيان أن مقاتليه في “وحدات الدفاع الجوي” قاموا بعد منتصف ليل الاثنين الثلاثاء بـ”إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية من نوع هرمس 450″.

(أ ف ب)

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