حزب الله يكشف عن مدينة أنفاق ضخمة تحت الجبال لإطلاق الصواريخ الدقيقة- (فيديو)

لندن- “القدس العربي”: كشف “حزب الله” عن منشأة عسكرية باسم “عماد 4” تحوي راجمات صاروخية وتجهيزات عسكرية في أنفاق ضخمة تحت الأرض.
ونشر الإعلام الحربي التابع للحزب، اليوم الجمعة، مقطعا مصورا يظهر منشأة لإطلاق الصواريخ تحمل اسم “عماد 4″، وتبين القدرات الصاروخية تحت عنوان “جبالنا خزائننا”.
ويظهر مقطع الفيديو الأنفاق العملاقة وهي مجهزة بأجهزة كمبيوتر وإضاءة وحجم وعمق يسمح بسهولة بمرور الشاحنات والدراجات النارية.
حزب الله ينشر مقطعا مصورا يظهر منشأة لإطلاق الصواريخ تحمل اسم "عماد 4"#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/Qh4bK2J8hP
— قناة الجزيرة (@AJArabic) August 16, 2024
وتظهر فيه رحلة عبر أحد الأنفاق، لتكشف عن متاهة طويلة ومضيئة تحت الأرض حيث تمر الشاحنات المرقمة واحدة تلو الأخرى دون انقطاع، وفي نهاية الفيديو يمكن رؤية منصات إطلاق الصواريخ التي يتم سحبها من تحت الأرض واسم المنشأة.
وأرفق الفيديو بكلام لأمين عام حزب الله حسن نصرالله مع ترجمة إلى اللغة العبرية. واستُهل الفيديو بوصول مقاتل لحزب الله على دراجة نارية إلى أمام بوابة حديدية محصّنة أرفقت بعبارة “إنّا فتحنا لك فتحاً مبيناً”. وقال نصرالله: “المقاومة اليوم في لبنان بما تمتلك من سلاح ومن عتاد ومن إمكانات ومن عديد ومن كادر ومن قدرة ومن خبرات ومن تجارب. وأيضاً من إيمان وعزم وشجاعة وإرادة هي أقوى من أي زمان مضى منذ انطلاقتها في هذه المنطقة”.
ويضيف نصرالله: “الأهداف لدينا وإحداثياتها موجودة عندنا وهذه الصواريخ موجودة ومنصوبة وفي سرية تامة جداً”. ويختم في نهاية الفيديو لحظة الاستعداد لإطلاق الصواريخ: “باتت المقاومة تملك من الصواريخ الدقيقة ومن الإمكانيات التسليحية ما إذا فرضت إسرائيل على لبنان حرباً، فستواجه إسرائيل مصيراً وواقعاً لم تتوقعه في يوم من الأيام… المعركة معنا شعاعها على طول فلسطين المحتلة من الحدود اللبنانية إلى الحدود الأردنية إلى البحر الأحمر من كريات شمونة إلى إيلات”.
وفي أول تعليق إسرائيلي على الفيديو، كتبت صحيفة “يديعوت أحرونوت”: حزب الله يُصدر مقطع فيديو غير عادي.. شاحنات تحمل صواريخ داخل أنفاق ضخمة”.
وقال موقع قناة المنار التابعة لحزب الله إن “اللافت في الأمر هو حجم المنشأة ومداها تحت الأرض وما تحمله من رسائل للعدو الاسرائيلي بأن المقاومة جاهزة لكل الاحتمالات”.
وأشار موقع المنار إلى أن نشر هذا الفيديو والكشف عن المنشأة العسكرية، يحمل رسائل عدة، وهي:
– هذه المنشأة بحجم مدينة وليس معلوما أين تبدأ وأين تنتهي وبماذا تتصل.
– سيكون لدى المقاومة دائماً كامل القدرة للرد القاسي والمدمر.
– إظهار مستوى “السرية الممتازة جداً” المحيطة بمكان تموضع قدرات حزب الله الصاروخية.
– سرّية المكان وحصانته يتيحان تحييد قدرات حزب الله الصاروخية عن أي ضربات استباقية “إسرائيلية”.
– سيكون لدى المقاومة قدرة “الضربة الثانية” كما تسمى في العلوم الاستراتيجية.
– يُظهر الفيديو المنشأة المرقمة بالرقم “4” ما يشي بأنها واحدة من سلسلة منشآت ليس معلوماً عددها الحقيقي.
– قدرات المقاومة الإسلامية لا سيما الصاروخية هي في أتم الجاهزية للدفاع عن لبنان.
لبنان دولة فاشلة ومفلسة بدل هدر المال في حفر الأنفاق والصواريخ كان من الأفضل بناء الدولة. ومساعدة الفقراء
ويمكن تخصيص بعض هذا المال لشراء بعض الكرامة، وبضعة غرامات من المروءة، وكميات من الشهامة لتوزيعها على بعض ابناء جلدتنا عسى ان يصيبهم منها ما يجعلهم يعرفوا ان اسرائيل عدو، وانها تدوس كرامة المنطقة، وان الواجب يقتضي مواجهتها لا مهادنتها. ويمكن انفاق بعض هذه الاموال لتوفير دروس لبعض الجاهلين لتعليمهم ان الاوطان يتم تحريرها فقط بمقاومة المستعمرين لعلهم يدركوا ان الحياة اكثر من مجرد حانات وملاهي ليلية وسهرات وحفلات.
إيران وتركيا من افشلت لبنان والعراق واليمن وسوريا بمساعدة عملاء.
مرحبا بهذا النوع من الفشل الذي أرعب إسرائيل وأذيالها من المطبعين الأعراب وأتباعهم من ملتقطي الفتات بالعمالة والتطبيل
هل كانت النترات المخزنة في مرفأ بيروت مخزنة لتصنيع السلاح والقذائف لمحاربة الكيان الصهيونى ام لصناعة البراميل المتفجرة التي كانت العصابة المجرمة في سورية وبالتعاون مع حزب ايران تلقيها على الابرياء من الشعب السوري كما يحصل الان في غزة
أخ سنان .جميل وأمر سهل ان تتكلم وتجاهد وتحرر الأوطان من وراء شاشة الحاسوب او الهاتف.بذل من مقاومة المستعمرين .
اخي كريم هدا النفق ليس في لبنان بل في ايران.
اجمل تعليق يليق بما تم طرحه .. سلمت يا سنان وطاب اصلك .. صبرا اهل فلسطين الحبيبه ان موعدنا النصر والجنة .. 🌴
مالك بن نبي قال: “هناك شعوب (وأنظمتهم) لديهم قابلية للإستعمار”.
نعم، يتنازلون بدون طلب عن الأرض، والعرض، والكرامة، مقابل العيش تحت جناح فرنسا وأمريكا والكيان.
المطبعين لم يهدرو اموالا فى حفر الانفاق ويعيشون الفقر والذل والهوان وقال الخالق الرحمن(وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم)
المطبعين و الغير مطبعين لنكن واضحين في هاذا الأمر .لا يجب الاختباء وراء المطبعين ولا يجوز استعمال شماعة التطبيع للتغطية عن فشل العرب في تحرير فلسطين.
الا ان نصر الله قريب..
الله ينصر المؤمنين على كل ظالم ..
▪︎ اتمنى جدا ان تضعوا حد للاختراقات الامنية التي خسرتم بسببها قادة كثر، كما في ايران وحماس ومؤكد بكل اطراف المواجهة..
وهل اسرائيل غافلة عن ذلك ؟ لا اظن ،من هو قادر على تتبع قادة الصف الاول واصطيادهم قادر على تدمير تلك الحصون
يبدو انك نسيت كيف تمكنت مجموعة مقاتلين باسلحة بدائية من تعطيل اجهزة استشارات هذا الكيان واقتحام حصونه والاستيلاء على مقراته العسكرية خلال بضع ساعات وتدمير فرقة غزة العسكرية بالكامل، رغم ان الكيان يتباهى بقدراته العسكرية التي ذابت كحفنة سكر في ماء ساخن. ومع ذلك يواصل التدليس واقناع بعض العربان المطبعين ان لديه قدرات خارقة، ويصدقه اولئك الذين وضعوا عقولهم جانبا وانبهروا باكاذيب الكيان وراحوا يرددوها. واذا جئت لهم بالحقائق قالوا لك انظر قوة هذا الكيان الذي احال غزة الى دمار، وكأن تدمير مناطق سكنية وقتل المدنيين يحتاج الى قوة عسكرية او انه دليل على قوة المهاجم وليس بشاعة اجرامه. تدمير المساكن والمدارس يمكن ان تقوم به اي دولة مجرمة تملك طائرات حتى لو كانت بدائية يمكن تذخيرها لاستخدامها لقتل المدنيين.
إلى متابع ……..في اي كوكب تعيش يا مسيو متابع هل أستطاعت إسرائيل تدمير انفاق غزة ….هل تعلم ان لبنان بلد جبلي وغزه سهل ….
احسنت الحلفاء فى محورالمقاومة بارك الله فيكم
وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا ٱسۡتَطَعۡتُم مِّن قُوَّةࣲ وَمِن رِّبَاطِ ٱلۡخَيۡلِ تُرۡهِبُونَ بِهِۦ عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّكُمۡ وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمۡ لَا تَعۡلَمُونَهُمُ ٱللَّهُ يَعۡلَمُهُمۡۚ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيۡءࣲ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يُوَفَّ إِلَيۡكُمۡ وَأَنتُمۡ لَا تُظۡلَمُونَ..
الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ
هذا الكيان باتت ايامه معدودة تحيا المقاومة والخزي والعار لعملاء حثالة الارض.
من يكشف عن أسراره الحربية بهذا الشكل ؟
هذه متاجرة يحتاجها الاحتلال لاستعطاف الغرب ، كما يحتاج تهديدات لسان إيران لتعليل الدعم الذي يحصل عليه من الغرب.
هذا الحزب حارس حدود.
اسرائيل اضرب وتغتال وتقصف ولا تعلن عن ذالك الجماعة من حزب ايران يقصفون عامود وينشرونه عنه عشرة فيديوهات
لقد علمونا أن الحرب خدعة ولكن الذي رايناه في الرد الفارسي على قصف السفارة كان مهزلة ما بعدها مهزلة واليوم فتحوا كل الاقنية السرية مع الحلف الصهيوصليبي لكي يخرجوهم من عنق الزجاجة التي اوجدهم فيها النتن ياهو في اغتياله لهنية رحمة الله عليه
هل لديك تفسير تنورنا به لماذا اسرائيل تقصف وتقتل اعضاء حزب الله وقادة عسكريين ايرانيين؟ هل لانهم حلفاء؟؟ ولا تقتل مثلا قادة امارتيين او سعوديين؟ هل لانهم اعداء؟؟
خالد الترهوني ليبيا — أجيب سؤالك بسؤال ، كم قتلت اسرائيل من العرب و الفلسطينيين منذ 1948 ؟ كم من مسلم و امرأة و طفل و شيخ ماتوا في العراق و سوريا و لبنان و اليمن بسبب إيران و حلفائها ؟ يا حبيبي هو صراع بين إسرائيل و إيران حول غنيمة الشرق الأوسط ، هي فقط غنيمة يغلفانها كليهما بستار الحرب الدينية المقدسة .
إلى طارق وكريم ومتابع
الكيان الصهيوني كيان فاشل ومفلس، ولولا الدعم الغربي عموما والأمريكي خصوصا، ومعه الدعم الياباني والكندي والأسترالي… الدعم الذي يهطل كالمطر على هذا الكيان المصطنعا، لما عاش في منطقتنا شهرا واحدا ولتفكّك بسرعة قياسية بفعل ضربات المقاومة.
مستوطنوه يعيشون فزع التواجد في منطقتنا العربية. حماية الغرب لهم هي التي تبقيهم حيث هم في فلسطين، لولا هذه الحماية لحملوا حقائبهم وعادوا من حيث أتوا يجرون وراءهم ذيول الخيبة والهزيمة.
هذه الحقائق البسيطة والمعروفة لا يريد رؤيتها والاقتناع بها المهزومون في التاريخ والمدمنون على الرضوخ للإراة الخارجية…
مسألة أن الكيان يدعمه الغرب بصقة عامة معروف للجميع و هنا مربط الفرس ، و هذا ما يدعونا لإعادة التفكير في أساليبنا القديمة للصراع ، الصراع هو عقائدي ديني اقتصادي و علينا العمل على التوغل في الفكر الغربي و التأثير عليه و تكوين لوبيات مالية اقتصادية مثل جميع اللوبيات في المجتمعات الغربية بدل أن نضحي ب أكثر من 40 ألف شهيد و نكون من أسباب دمار غزة عن بكرة أبيها و تكون مفاوضاتنا تطلب فقط وقف إطلاق النار و إدخال الطعام و الدواء و الماء لسكان غزة .
مالك بن نبي قال: “هناك شعوب (وأنظمتهم) لديهم قابلية للإستعمار”.
نعم، يتنازلون بدون طلب عن الأرض، والعرض، والكرامة، مقابل العيش تحت جناح فرنسا وأمريكا والكيان.