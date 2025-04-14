«حزب الله» ينتقد «الترويج للعدو»: يثيرون الانقسامات وليسوا جديرين بحوار داخلي

بيروت ـ «القدس العربي»: اعتبر عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب الدكتور علي فياض «أن ما يتعرض له لبنان، يتجاوز موضوع سلاح المقاومة، فهو يتعرض لمحاولة إعادة تركيبه سياسياً وثقافياً واجتماعياً، بطريقة مفروضة عليه من قبل الخارج».

وقال من النبطية «لقد بات الأمريكيون وغيرهم يتدخلون في كل شاردة وواردة من القرارات السياسية، إلى أمن المرافئ إلى وجهة الإصلاحات المالية والاقتصادية إلى محاولات فرض التطبيع، والآن صرنا أكثر فهماً لخلفية الموقف الدولي بإعاقة عودة النازحين السوريين إلى ديارهم، فعلى الرغم من استقرار الأوضاع في سوريا، لا يزال قرابة مليوني نازح موجودين في لبنان، دون أن نلمس مبادرات دولية فعلية وضغوطات لإعادتهم إلى وطنهم، ونقل برنامج المساعدات الدولية إلى داخل سوريا»، سائلاً «هل استمرار ظاهرة النزوح السوري التي حصلت إبان فترة الحكم السابق، هي للتغيير الديموغرافي أم لماذا؟»، معتبراً أنه «إذا كان الهدف المعلن الذي يشكِّل عنواناً للمرحلة، هو السيادة وإعادة بناء الدولة والإصلاح ومسار التعافي، فالطريق الذي يفرضه علينا الموقف الدولي بالانسجام مع مواقف داخلية، لا يفضي إلى السيادة والتعافي وبناء دولة حقيقية».

وأعاد فياض التأكيد «أن مدخل المداخل، هو الانسحاب الإسرائيلي من التلال الخمس وكل شبر احتله في الحرب الأخيرة، وإيقاف الأعمال العدائية واحترام السيادة اللبنانية، والالتزام بالقرار 1701، والانطلاق بإعادة الإعمار، هذا هو المدخل الفعلي الذي يتيح للوضع اللبناني أن يستقر لإعادة بناء الدولة ومعالجة كل الملفات الإصلاحية الأخرى».

فضل الله: يروجون للعدو

ومن عيتا الشعب التي أحيت ذكرى 65 شهيداً، أشار عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسن فضل الله إلى «أن أي حوار داخلي يجب أن ينطلق من الأولوية الوطنية والقضية المحورية وعنوانها أن إسرائيل عدو لبنان، وأنّ طردها من أرضنا وتحرير أسرانا ووقف عدوانها واستباحتها لسيادتنا وإعادة إعمار ما دمّره العدو هو واجب ملقى على عاتق اللبنانيين المخلصين لبلدهم وعلى عاتق دولتهم ومؤسساتها».

وأكد «أن الاستراتيجية الدفاعية، شأن داخلي للبنان يتفاهم عليها الذين يؤمنون بهذه العناوين ويعتبرون أن إسرائيل هي العدو للبنان، أما الذين لا ينظرون إلى إسرائيل على أنها عدو للبنان ويثيرون الانقسامات الداخلية ويروجون ويبررون ويسوّقون للعدو، فهؤلاء ليسوا جديرين أن يكونوا جزءًا من حوار داخلي يبحث في كيفية بناء عناصر القوة لحماية السيادة، لأن الاستراتيجية الدفاعية عليها أن تُبنى على التجربة وعلى عناصر القوة التي يتمتع بها لبنان، وأن لا تعمل أي جهة في لبنان على الترويج لسلب مقدرات البلد وقدراته وإمكاناته، لذلك نحن لم ندعُ هؤلاء إلى أي حوار، وهل سنحاور الذين يروّجون للعدو ويُسوّقون له ويُبرّرون له، فهؤلاء خرجوا عن الدستور وعن الدولة وعن القانون والمنطق وعن الوطنية وعن الانتماء للبلد، وهم ليسوا موضع نقاش في هذه القضايا».

وزير المهجرين ينفي الطلب من أورتاغوس «مواصلة إسرائيل حربها على الحزب»

وندّد النائب فضل الله «بالحملة التحريضية على المقاومة التي تقودها الإدارة الأمريكية وتجد صداها في لبنان لدى جهات أو مجموعات معروفة، وهي الجهات نفسها التي كانت دائمًا ضد مقاومة الاحتلال وفي بعض المحطات جزءًا من مشروعه التدميري».

وقال «رغم محاولات الحصار والتضييق وتواطؤ من تواطأ في الداخل، أنجزنا إلى الآن 80 بالمئة من مشروع الإيواء والترميم وسنكمل هذه المرحلة مهما كانت محاولات العرقلة، ولكن هذا لا يعفي الدولة من مسؤولياتها اتجاه شعبها خصوصًا في موضوع المباني المهدمة والبنى التحتية، فهناك أموال موجودة لدى الحكومة وقادرة على إنفاقها على مشاريع المياه والكهرباء والطرقات وغيرها، وهذا الملف قيد المتابعة من قبلنا وعلى الحكومة مسؤولية مباشرة ونرفض ربط هذا الملف بأي أمر آخر».

وختم: «هناك من يريد أن يبتز الناس أو يظن أنه يستطيع التأثير على خيارات شعبنا السياسية ويريدون ربط إعادة الإعمار بانتخابات المجلس النيابي في العام المقبل، ولكن شعبنا الذي قدّم خيرة أبنائه شهداء سيواجه هذا التحدي ويفشل مثل هذه الرهانات».

بين «الأخبار» و«القوات»

وكانت صحيفة «الاخبار» أوردت «أن خصوم المقاومة يتحدثون اليوم بلسانين، واحد مباشر كما يفعل سمير جعجع وربعه، إذ يقول إن المقاومة وسلاحها ليسا من طبيعة لبنان، ولا حاجة إليهما إطلاقاً.

وثانٍ يحاول الاحتيال على الهدف، متحدثاً عن فشل جدوى المقاومة والسلاح، وعن الحاجة إلى فرصة حياة عبر التخلي عن هذا الخيار.

والفرق بين الرأيين، هو أن جعجع يعتقد بأنه يقف على رأس قوة قادرة على لعب دور مباشر في عملية نزع السلاح، بينما يخشى أصحاب الرأي الآخر أن يطيح الانفجار بكل ما تبقّى لهم من مكاسب ومراكز نفوذ»، سائلة «على ماذا يراهن هؤلاء؟»، متهمة هذا الفريق بأنه «لا يمانع تشديد الحصار الأمريكي والعربي على لبنان وحرمانه من أي نوع من المساعدات أو التسهيلات إذا كان في ذلك ما يساعد على تحقيق هدف نزع السلاح.

لكن هذه القوى، ليست في موقع القادر أو حتى الراغب في أن تقوم هي بدور ما في هذه العملية».

وقد ردت الدائرة الإعلامية في حزب «القوات اللبنانية»، على الصحيفة بالقول إنها «وضعت مجموعة نقاط كاذبة لا بدّ من توضيحها لما تحمله من مغالطات وافتراءات طاولت المطالبين بنزع سلاح «حزب الله» ونظرتهم للحل في لبنان».

ومما جاء في البيان «أولاً، لا أحد يريد مواصلة إسرائيل الحرب على لبنان، ولا أحد يرغب في رؤية مشاهد الدمار من جديد، ولا أحد يتمنى إبادة أحد.

فالفريق المناهض لنهج «حزب الله» في لبنان، يناصر، بكل بساطة، فكرة الدولة القوية والفاعلة التي لا يريدها الحزب والتي بسبب ضربه لدورها وحضورها الفعلي طيلة الفترة المنصرمة، جلب لنفسه وللآخرين الويلات والدمار في محطات عديدة آخرها «حرب الإسناد» التي لم تسند أحداً إلا إسرائيل.

ثانيًا، لا أحد يريد محاصرة لبنان. فأصدقاء لبنان كالولايات المتحدة والدول العربية يسعون لمساعدته من أجل الخروج من أزماته بشرط أن يكون للبنان نية جدية للوصول الى دولة فعلية، وهذا ما يسعى لبنان الرسمي إلى بلورته أكثر فأكثر من خلال العمل على حصرية السلاح بيد الدولة وإتمام الإصلاحات اللازمة التي تؤمن الحد الأدنى من أساسات الدولة الفعلية.

ولا أحد يراهن على أن جمهور «المقاومة» في وضع صعب، فمن يريد إبقاء جمهور «المقاومة» وباقي اللبنانيين في أوضاع صعبة هو تصرفات «الدويلة» التي يبدو أنها لم تتعلم من تجارب الماضي البعيد والقريب.

توغل إسرائيلي في اتجاه نهر الوزاني وإطلاق نار على أطراف علما الشعب

ثالثًا، تسأل الصحيفة نفسها «مقابل ماذا يريدون التخلّي عن السلاح؟ وعن أي نموذج يتحدثون»؟ ونجيب ببساطة بأن مَن يناهض نهج «حزب الله» يريد العودة إلى نموذج المرحلة التي امتدّت بين عامي 1949 ـ 1965، أي نموذج الدولة التي تعتمد «الهدنة» التي أمّنت الهدوء والاستقرار للجنوب وأهله.

يجب التخلي عن السلاح غير الشرعيّ لصالح ذاك النموذج الذي يبقى الفكرة الأصح في الدفاع عن لبنان».

وكان الصحافي حسين أيوب اتهم وزير المهجرين كمال شحادة بأنه خلال لقائه بالموفدة الأمريكية مورغان أورتاغوس مع وزراء الطاقة والمياه جو الصدي، والصناعة جو عيسى الخوري، والأشغال العامة والنقل فايز رسامني، والتنمية الإدارية فادي مكي، طلب منها أن تستكمل إسرائيل الحرب ضد حزب الله».

غير أن الوزراء الخمسة أصدروا بياناً مشتركاً نفوا فيه هذه الواقعة، وجاء في البيان «بما اننا كنا موجودين نحن الوزراء الخمسة في هذا الاجتماع، ننفي هذا الكلام الذي نسب للوزير شحادة جملة وتفصيلاً ونؤكد أنه مبني على معلومات غير صحيحة».

وتحت عنوان «ما أجمل ان يجتمع الإخوة»، ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الذبيحة الإلهية في كنيسة سيدة لورد في حريصا، وذلك في ختام رياضة الصوم 2025 التي أقيمت في بيت عنيا في حريصا، وشارك فيها 25 نائباً مسيحياً من كل الكتل السياسية وذلك للسنة الثانية على التوالي، وتم التشديد على اهمية المصارحة وتنقية الذاكرة.

ميدانياً، توغلت قوة من الجيش الإسرائيلي بسيارات مدنية وعسكرية في اتجاه ضفاف نهر الوزاني.

وأطلق جيش الاحتلال رشقات نارية وقام بتمشيط في اتجاه منطقة الحميض والمروج عند اطراف بلدة علما الشعب في قضاء صور وسط تحليق للطيران الاستطلاعي في الأجواء.