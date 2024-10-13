حزب الله ينشر تسجيلا صوتيا مقتضبا لحسن نصر الله خلال مناورة عسكرية- (شاهد)

بيروت (لبنان): نشر حزب الله الأحد تسجيلا صوتيا لأمينه العام حسن نصر الله الذي اغتيل بغارة إسرائيلية في 27 أيلول/سبتمبر، يخاطب فيه مقاتلي حزبه خلال إحدى المناورات العسكرية.
ويقول نصر الله في التسجيل “نتطلع جميعا إليكم.. والى سواعدكم الفتية القوية” لأننا “نراهن عليكم وعلى حضوركم وعلى دمائكم وعلى جهادكم للدفاع عن شعبكم وأهلكم ووطنكم وقيمكم وكرامتكم وللدفاع عن هذه الأرض المقدسة والمباركة وعن هذا الشعب الشريف”.
‼️🚨حزب الله ينشر كلمة مسجلة للامين العام السيد حسن نصرالله إلى المجاهدين خلال إحدى المناورات العسكرية pic.twitter.com/3cXdenNdwN
— موسكو | 🇷🇺 MOSCOW NEWS (@M0SC0W0) October 13, 2024
(أ ف ب)
اللهم تقبله شهيدا
اللهم آمين يارب العالمين
اللهم تقبله شهيدا ،دافع عن الوطن و القدس وفلسطين وعن عزة العرب والمسلمين
,اللهم سلط غضبك على الصهاينة القتلة وكل حاكم عربي ساعدهم علي دالك وفتح لهم الأجواء لعبور السلاح والغداء ومنعه عن أهلنا في غزة الشهيدة اللهم دمرهم تدمير
أشرف الناس
إلى جنة ألخلد ياأشرف ألناس، ياسيد ألرجال. لن ننساك. ستبقى فى ذاكرة محبيك ألكثر. أنت مع ألصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا.
كان المرحوم نصر الله شريفا في نصرة غزة وفتح جبهة ثانية ضد الصهاينة ولكنه لم يكن كذلك اتجاه الشعب السوري وقرر الوقوف مع الجزار الاسد ضد شعب سوريا المسالم وهذا هو المؤسف. الله يرحم يا نصر الله على موقفك المشرف اتجاه غزة واهلها.
شهيد القدس رجل المبادئ اللهم ارحمه وتقبله في الشهداء
رحمه الله تعالى وغفر الله ذنبه واسكنه فسيح جناته. وله ماله وعليه ما عليه
وكلنا إلى ربنا راجعون.
لكن لا ننسى المظلومين من سوريا والعراق واليمن بسبب بعض عناصر حزب الله في هذه الدول وما فعلوا و دعم الطائفيه
شكرا
هل مات حقا حسن نصر الله ؟ لا أعتقد. الايام ستجيب عن هذا السؤال.