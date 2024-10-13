سياسة | عربي

حزب الله ينشر تسجيلا صوتيا مقتضبا لحسن نصر الله خلال مناورة عسكرية- (شاهد)

13 - أكتوبر - 2024

حجم الخط
20

بيروت (لبنان): نشر حزب الله الأحد تسجيلا صوتيا لأمينه العام حسن نصر الله الذي اغتيل بغارة إسرائيلية في 27 أيلول/سبتمبر، يخاطب فيه مقاتلي حزبه خلال إحدى المناورات العسكرية.

ويقول نصر الله في التسجيل “نتطلع جميعا إليكم.. والى سواعدكم الفتية القوية” لأننا “نراهن عليكم وعلى حضوركم وعلى دمائكم وعلى جهادكم للدفاع عن شعبكم وأهلكم ووطنكم وقيمكم وكرامتكم وللدفاع عن هذه الأرض المقدسة والمباركة وعن هذا الشعب الشريف”.

(أ ف ب)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول مليك:
    أكتوبر 13, 2024 الساعة 8:48 م

    اللهم تقبله شهيدا

    رد
    1. يقول UK:
      أكتوبر 14, 2024 الساعة 7:15 ص

      اللهم آمين يارب العالمين

  2. يقول ريفي:
    أكتوبر 13, 2024 الساعة 9:04 م

    اللهم تقبله شهيدا ،دافع عن الوطن و القدس وفلسطين وعن عزة العرب والمسلمين
    ,اللهم سلط غضبك على الصهاينة القتلة وكل حاكم عربي ساعدهم علي دالك وفتح لهم الأجواء لعبور السلاح والغداء ومنعه عن أهلنا في غزة الشهيدة اللهم دمرهم تدمير

    رد
  3. يقول Aly Ayad:
    أكتوبر 13, 2024 الساعة 11:25 م

    أشرف الناس

    رد
  4. يقول محمد يعقوب:
    أكتوبر 14, 2024 الساعة 12:02 ص

    إلى جنة ألخلد ياأشرف ألناس، ياسيد ألرجال. لن ننساك. ستبقى فى ذاكرة محبيك ألكثر. أنت مع ألصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا.

    رد
  5. يقول هدال القفقاسي:
    أكتوبر 14, 2024 الساعة 12:50 ص

    كان المرحوم نصر الله شريفا في نصرة غزة وفتح جبهة ثانية ضد الصهاينة ولكنه لم يكن كذلك اتجاه الشعب السوري وقرر الوقوف مع الجزار الاسد ضد شعب سوريا المسالم وهذا هو المؤسف. الله يرحم يا نصر الله على موقفك المشرف اتجاه غزة واهلها.

    رد
  6. يقول صابر:
    أكتوبر 14, 2024 الساعة 4:09 ص

    شهيد القدس رجل المبادئ اللهم ارحمه وتقبله في الشهداء

    رد
  7. يقول UK:
    أكتوبر 14, 2024 الساعة 7:15 ص

    رحمه الله تعالى وغفر الله ذنبه واسكنه فسيح جناته. وله ماله وعليه ما عليه
    وكلنا إلى ربنا راجعون.
    لكن لا ننسى المظلومين من سوريا والعراق واليمن بسبب بعض عناصر حزب الله في هذه الدول وما فعلوا و دعم الطائفيه
    شكرا

    رد
  8. يقول lahocine:
    أكتوبر 14, 2024 الساعة 1:34 م

    هل مات حقا حسن نصر الله ؟ لا أعتقد. الايام ستجيب عن هذا السؤال.

    رد
1 2

أخبار ذات صلة

إصابة مسعف في استهداف إسرائيلي جديد جنوب لبنان- (فيديو)
24 - أبريل - 2025
من حكم إدلب إلى حكم دمشق
23 - أبريل - 2025
احتكار السلاح والتعددية السياسية
21 - أبريل - 2025
“تثاؤب”.. المبعوثة الأمريكية تعلق على خطاب أمين عام حزب الله عن السلاح
19 - أبريل - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية