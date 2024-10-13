حزب الله ينشر تسجيلا صوتيا مقتضبا لحسن نصر الله خلال مناورة عسكرية- (شاهد)

بيروت (لبنان): نشر حزب الله الأحد تسجيلا صوتيا لأمينه العام حسن نصر الله الذي اغتيل بغارة إسرائيلية في 27 أيلول/سبتمبر، يخاطب فيه مقاتلي حزبه خلال إحدى المناورات العسكرية.

ويقول نصر الله في التسجيل “نتطلع جميعا إليكم.. والى سواعدكم الفتية القوية” لأننا “نراهن عليكم وعلى حضوركم وعلى دمائكم وعلى جهادكم للدفاع عن شعبكم وأهلكم ووطنكم وقيمكم وكرامتكم وللدفاع عن هذه الأرض المقدسة والمباركة وعن هذا الشعب الشريف”.

‼️🚨حزب الله ينشر كلمة مسجلة للامين العام السيد حسن نصرالله إلى المجاهدين خلال إحدى المناورات العسكرية pic.twitter.com/3cXdenNdwN — موسكو | 🇷🇺 MOSCOW NEWS (@M0SC0W0) October 13, 2024

(أ ف ب)