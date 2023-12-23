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“حزب الله” ينشر فيديو لاستهداف مستوطنة دوفيف على الحدود اللبنانية

منذ 26 دقيقة

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“القدس العربي”: نشر “حزب الله” اللبناني مقطع فيديو يظهر استهدافه مزارع مستوطنة دوفيف الإسرائيلية عند الحدود اللبنانية الجنوبية.

ونشر الإعلام الحربي في “حزب الله” فيديو يظهر استهداف “المقاومة الإسلامية” مزارع مستوطنة دوفيف “دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، وردا على ‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى والمنازل المدنية واستشهاد مواطنة لبنانية وجرح زوجها”.

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