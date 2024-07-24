“حزب الله” ينشر مشاهد لقاعدة “رامات دافيد الجوية” الإسرائيلية التقطتها طائرة “الهدهد” المسيرة- (فيديوهات)

بيروت- “القدس العربي”: يترقب لبنان خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الكونغرس الأمريكي لاستكشاف نيات إسرائيل وخططها على الجبهة الجنوبية خصوصاً في ضوء إلغاء وزير التربية في الكيان يوآف كيش العام الدراسي المقبل في المستوطنات الشمالية “بسبب التعقيدات الأمنية وتعرض المنطقة لإطلاق صواريخ وهجمات بطائرات مسيرة من قبل حزب الله ودعوته نتنياهو “إلى التحرك الآن وبقوة ضد دولة لبنان من أجل استعادة السلام والاستقرار لسكان الشمال”، على حد تعبيره.

وفي التطورات الميدانية، نشر حزب الله فيديو جديدا يُظهر خرق مسيرة “الهدهد 3” مجدداً العمق الإسرائيلي وعودتها بمشاهد وصور جوية عن قاعدة “رامات دافيد” الجوية.

ونشر الإعلام الحربي في “المقاومة الإسلامية” بعض مما عادت به “الهدهد” من مشاهد حديثة لمواقع صهيونية حساسة. وأشار إلى “أن الفيلم المعروض تم تصويره كلياً يوم الثلاثاء في 23 تموز/يوليو. وتوقيت الفيديو مرتبط بزيارة نتنياهو إلى واشنطن، وهو رسالة واضحة الدلالات. وقال إن الرسالة من “الهدهد 3″ اليوم هي التشديد على وحدة جبهات الإسناد للشعب الفلسطيني”. ولفت الإعلام الحربي إلى أن “هذه المرة الأولى في تاريخ الكيان التي يجري فيها اختراق المجال الجوي لقاعدة جوية صهيونية، وأنه على الرغم من الاستنفار العالي داخل الكيان الصهيوني وتوقعه هجمات من اليمن تمكنت المقاومة من إرسال الطائرة”، مؤكداً “أن المقاومة من خلال “الهدهد 3، تمكنت من تضليل الدفاعات الجوية وأجهزة الرصد والاستطلاع والعودة بالصور المطلوبة للقاعدة الجوية”.

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بالفيديو | جديد #الهدهد.. هذا ما رجع به من قاعدة رامات الجوية الإسرائيلية أمس الثلاثاء#طوفان_الأقصى#الاعلام_الحربي pic.twitter.com/cpZLLHxDbN — قناة المنار (@TVManar1) July 24, 2024

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بالفيديو | جديد #الهدهد.. هذا ما رجع به من قاعدة رامات الجوية الإسرائيلية أمس الثلاثاء#طوفان_الأقصى#الاعلام_الحربي pic.twitter.com/WMr03KVeu6 — قناة المنار (@TVManar1) July 24, 2024

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بالفيديو | جديد #الهدهد.. هذا ما رجع به من قاعدة رامات الجوية الإسرائيلية أمس الثلاثاء#طوفان_الأقصى#الاعلام_الحربي pic.twitter.com/QD8WyTyWcw — قناة المنار (@TVManar1) July 24, 2024

وقد أثار هذا الخرق الجديد غضباً داخل إسرائيل، وذكر مراسل إذاعة الجنوب في الكيان “أن أكثر من 8 دقائق من فيديو لحزب الله توضح مدى ضعفنا”، وقال “هذه وصمة عار، يحلّقون فوق قاعدة “رامات دافيد” دون عائق، ويسجلون ما يريدون، ولا توجد محاولة لاعتراض طائرتهم”.

وأوردت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية: “إذا كانت التفاصيل الواردة في فيديو حزب الله صحيحة، فمن الصعب أن نبقى غير مبالين، قاعدة رامات دافيد مقسمة إلى أقسام: تفاصيل الأسراب وموقع كل مقر، مواقع تحت الأرض، المروحيات على الأرض، توثيق 3 بطاريات قبة حديدية، برج المراقبة، مستودعات الذخيرة، والكشف عن قائد القاعدة باسمه وصورته وتاريخ ميلاده. لمن يهمه الأمر”.

وتعليقًا على تبريرات جيش الاحتلال بعد فيديو “الهدهد”، سأل الإعلام العبري: “ما الفائدة من السماح لمسيّرة حزب الله بتصوير إحدى أهم القواعد الجوية؟”. ورأى مراسل قناة 14 في الشمال أن “في إعلان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، يُمكن ملاحظة أن الجيش يتجنب الإحراج الذي سببه له حزب الله”، فيما ذكر موقع “إنتل تايمز” أن “في ميزان الحرب النفسية، حزب الله هو الرابح”.

في الأثناء، شنت الطائرات الإسرائيلية غارة على منزل في بلدة كفرحمام ما أدى إلى تدميره بشكل كامل. كما أغار الطيران على بلدات كفركلا وحولا وطيرحرفا حيث دمّرت منزلاً. وتعرضت كفرشوبا، وحولا – حي المرج وبئر المصلبيات لقصف مدفعي إسرائيلي.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى “أن حزب الله يواصل زيادة مدى نيرانه إلى مناطق لم يتم إخلاؤها”. وأعلن جيش الاحتلال “أن قوات لواء الاحتياط استكملت هذا الأسبوع تمريناً يحاكي سيناريوهات الحرب في لبنان”، كاشفاً “عن إصابة 14 عسكرياً في غزة والضفة الغربية والحدود مع لبنان خلال الساعات الـ 24 الماضية”.