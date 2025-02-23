حزب الله ينظم مراسم تشييع ضخمة لحسن نصرالله بعد 5 أشهر من اغتياله

بيروت: يتأهب “حزب الله” لتنظيم مراسم تشييع ضخمة اليوم الأحد للزعيم الراحل للجماعة حسن نصرالله، بعد خمسة أشهر من اغتياله في غارة إسرائيلية.

وكان نصرالله، الذي ترأس حزب الله منذ عام 1992 حتى وفاته، قد قتل في غارة إسرائيلية كبيرة على مخبئه السري في ضاحية بيروت الجنوبية في 27 سبتمبر/أيلول 2024.

وعلى الرغم من العاصفة الثلجية التي تضرب لبنان، من المتوقع أن يحضر مئات الآلاف من المجتمع الشيعي في البلاد، بالإضافة إلى مشاركين من العراق واليمن وإيران. وستقام الجنازة في ملعب رياضي في بيروت بالقرب من مطار بيروت الدولي.

واستعد ملعب مدينة كميل شمعون الرياضية -الأكبر في البلاد بسعة تصل إلى حوالي 50 ألف شخص- حيث تم تعليق صور كبيرة لنصرالله وخليفته الراحل هاشم صفي الدين، الذي قتل أيضا على يد إسرائيل في أكتوبر/ تشرين الأول 2024، وستقام جنازته في نفس اليوم.

وتم رفع صور لنصرالله وأعلام الحركة الصفراء على مختلف الطرق المؤدية إلى الملعب، وتم وضع حوالي ست شاشات عملاقة في الشوارع لكي يتمكن الناس الذين لا يستطيعون الوصول إلى الملعب من مشاهدة مراسم الجنازة.

وسيجري دفن نصرالله في قطعة أرض بالقرب من طريق المطار في ضاحية بيروت الجنوبية.

(د ب أ)