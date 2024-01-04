حزب الله ينعى أربعة مقاتلين قضوا بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان

بيروت: نعى حزب الله في وقت مبكر الخميس، أربعة مقاتلين قضوا ليلاً جراء غارة اسرائيلية استهدفت وفق الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية منزلاً في جنوب لبنان، ليرتفع عدد قتلى الحزب الأربعاء إلى تسعة.

وقال مصدر مقرب من حزب الله، إن العناصر الأربعة قتلوا ليل الأربعاء في بلدة الناقورة، وبينهم مسؤول حزب الله في البلدة.

وأوردت الوكالة الوطنية للإعلام أن الطيران الإسرائيلي “شن غارة وسط بلدة الناقورة، أحدثت دويًا هائلًا ودمرت منزلًا وألحقت أضرارًا بالمنازل المحيطة”.

وأفاد الدفاع المدني في جمعية كشافة الرسالة التابعة لحزب الله عن نقل إصابة الى المستشفى.

ومع مقتل العناصر التسعة من حزب الله، يرتفع عدد القتلى في لبنان منذ بدء التصعيد إلى 175 شخصاً، بينهم 129 مقاتلا من الحزب.

وقال الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله في كلمة الأربعاء: “حتى الآن، نقاتل في الجبهة بحسابات مضبوطة، ولذلك ندفع ثمنا من أرواح شبابنا”. لكنه نبّه من أنه “إذا فكر العدو أن يشن حربا على لبنان فسيكون قتالنا بلا سقوف وبلا قواعد وبلا حدود وبلا ضوابط”.

ومنذ بدء التصعيد قرب الحدود، نفذت إسرائيل ضربات محدودة في عمق الجنوب اللبناني، قبل أن تتهمها السلطات اللبنانية وحركة حماس الثلاثاء بـ”اغتيال” القيادي البارز في حركة حماس صالح العاروري وستة آخرين بضربة استهدفت مبنى في الضاحية الجنوبية لبيروت، أبرز معاقل حزب الله.

وأكد مسؤول أمريكي الأربعاء أن الضربة كانت “إسرائيلية”.

وتشيّع حركة حماس العاروري واثنين من رفاقه بدءاً من الساعة الثالثة اليوم الخميس في محلة طريق الجديدة ببيروت، قبل أن يدفنوا في مقبرة الشهداء في مخيم شاتيلا للاجئين الفلسطينيين.

(أ ف ب)