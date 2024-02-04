“حزب الله” ينعى اثنين من عناصره استشهدا في مواجهات مع جيش الاحتلال

بيروت: أعلن “حزب الله”، الأحد، استشهاد اثنين من عناصره في المواجهات الحدودية مع جيش الاحتلال في جنوب لبنان، لترتفع الحصيلة إلى 179 منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ونعى الحزب في بيانين منفصلين، كلاً من “محمد جودات يحيى، مواليد عام 1995، من بلدة الطيبة، وعباس علي مبارك، مواليد عام 1990، من الطيبة” أيضا.

وقال إنهما “ارتقيا على طريق القدس”.

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

{مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً} – صَدَقَ الله العَليّ العَظِيم بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية… pic.twitter.com/NqVqXbvw4d — علي شعيب || Ali Shoeib 🇱🇧 (@alishoeib1970) February 4, 2024

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

{مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً} – صَدَقَ الله العَليّ العَظِيم بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية… pic.twitter.com/vZe5ckAyJW — علي شعيب || Ali Shoeib 🇱🇧 (@alishoeib1970) February 4, 2024

(الأناضول)