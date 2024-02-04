سياسة | عربي

“حزب الله” ينعى اثنين من عناصره استشهدا في مواجهات مع جيش الاحتلال

4 - فبراير - 2024

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بيروت: أعلن “حزب الله”، الأحد، استشهاد اثنين من عناصره في المواجهات الحدودية مع جيش الاحتلال في جنوب لبنان، لترتفع الحصيلة إلى 179 منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
ونعى الحزب في بيانين منفصلين، كلاً من “محمد جودات يحيى، مواليد عام 1995، من بلدة الطيبة، وعباس علي مبارك، مواليد عام 1990، من الطيبة” أيضا.
وقال إنهما “ارتقيا على طريق القدس”.

(الأناضول)

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  1. يقول ابن المقدس:
    فبراير 4, 2024 الساعة 12:24 م

    الله يتقبلكم شهداء، يا فخر وكرامة هذه الامة. شهدائنا في الجنة وقتلاهم في النار.

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  2. يقول رضوان ابوعيسى:
    فبراير 4, 2024 الساعة 1:32 م

     ( ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما ( 93 ) )

    رد

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