بعد يوم من إعلان إسرائيل قتله.. “حزب الله”: ننعى الشهيد هاشم صفي الدين

بيروت-“القدس العربي”: نعى “حزب الله” رسمياً في بيان، رئيس ‏المجلس ‏التنفيذي في حزب الله السيد ‏‏هاشم صفي الدين.

وجاء في بيان حزب الله: ‏

“ننعى إلى أمة الشهداء والمجاهدين، أمة المقاومة والانتصار قائداً كبيرا وشهيداً عظيماً ‏على طريق القدس رئيس ‏المجلس ‏التنفيذي في حزب الله سماحة العلامة السيد ‏‏هاشم صفي الدين رضوان الله تعالى عليه. والذي ارتحل إلى ‏ربه مع ‏‏خيرة ‏من إخوانه المجاهدين راضياً مرضياً صابراً محتسباً، في غارة ‏‏صهيونية إجرامية عدوانية. ‏

لقد التحق السيد هاشم بأخيه شهيدنا الأسمى والأغلى سماحة الأمين العام ‏‏لحزب الله السيد حسن نصر الله ‏‏ولقد كان نعم الأخ المواسي لأخيه، وكان ‏‏منه بمنزلة أبي الفضل العباس عليه السلام من أخيه الإمام الحسين ‏عليه ‏‏‏السلام، فكان أخاه وعضده وحامل رايته، ومحل ثقته، ‏‏ومعتمده في الشدائد ‏والكفيل في المصاعب، مضى على ما ‏مضى ‏‏عليه البدريّون ناصراً لدين الله، تقياً، صالحاً، رائداً، ‏مدبّراً، مديراً، قائداً ‏‏وشهيداً. ‏

وتابع البيان “لقد قدم سماحة السيد هاشم صفي الدين جلّ حياته في خدمة حزب الله ‏‏والمقاومة الإسلامية ومجتمعها وأدار ‏على مدى ‏سنوات طويلة من عمره الشريف بمسؤولية ‏‏واقتدار المجلس التنفيذي ومؤسساته المختلفة ووحداته ‏‏العاملة ‏‏في مختلف المجالات وكل ما له صلة بعمل المقاومة قريباً من مجاهديها، لصيقاً بجمهورها محبّاً ‏لعوائل ‏شهدائها حتى حباه الله ‏‏بالكرامة شهيداً في قافلة شهداء كربلاء النورانيّة”. ‏

وتابع بيان الحزب “نتقدم بالعزاء من صاحب العصر والزمان “عجل الله تعالى فرجه ‏‏الشريف” ومن سماحة ولي أمر المسلمين ‏حفظه ‏المولى ومن الحوزات ‏‏العلمية المباركة على إمتداد العالم الإسلامي ومن إخوانه المجاهدين في ‏‏المقاومة ‏الإسلامية، ‏ومن عائلته الشريفة الصابرة المحتسبة، ونسأل الله ‏‏تعالى أن يمّن عليهم بالصبر الجميل وثواب ‏الدنيا والاخرة.‏

ونعاهد شهيدنا الكبير واخوانه الشهداء على مواصلة طريق المقاومة والجهاد حتى تحقيق اهدافها في الحرية ‏والانتصار”.

وأكدت إسرائيل رسمياً، أمس الثلاثاء، اغتيال صفي الدين، وقال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي على منصة إكس، إن القيادي الكبير في جماعة حزب الله اللبنانية قتل.