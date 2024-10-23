بعد يوم من إعلان إسرائيل قتله.. “حزب الله”: ننعى الشهيد هاشم صفي الدين

بيروت-“القدس العربي”: نعى “حزب الله” رسمياً في بيان، رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين.
وجاء في بيان حزب الله:
“ننعى إلى أمة الشهداء والمجاهدين، أمة المقاومة والانتصار قائداً كبيرا وشهيداً عظيماً على طريق القدس رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله سماحة العلامة السيد هاشم صفي الدين رضوان الله تعالى عليه. والذي ارتحل إلى ربه مع خيرة من إخوانه المجاهدين راضياً مرضياً صابراً محتسباً، في غارة صهيونية إجرامية عدوانية.
لقد التحق السيد هاشم بأخيه شهيدنا الأسمى والأغلى سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ولقد كان نعم الأخ المواسي لأخيه، وكان منه بمنزلة أبي الفضل العباس عليه السلام من أخيه الإمام الحسين عليه السلام، فكان أخاه وعضده وحامل رايته، ومحل ثقته، ومعتمده في الشدائد والكفيل في المصاعب، مضى على ما مضى عليه البدريّون ناصراً لدين الله، تقياً، صالحاً، رائداً، مدبّراً، مديراً، قائداً وشهيداً.
وتابع البيان “لقد قدم سماحة السيد هاشم صفي الدين جلّ حياته في خدمة حزب الله والمقاومة الإسلامية ومجتمعها وأدار على مدى سنوات طويلة من عمره الشريف بمسؤولية واقتدار المجلس التنفيذي ومؤسساته المختلفة ووحداته العاملة في مختلف المجالات وكل ما له صلة بعمل المقاومة قريباً من مجاهديها، لصيقاً بجمهورها محبّاً لعوائل شهدائها حتى حباه الله بالكرامة شهيداً في قافلة شهداء كربلاء النورانيّة”.
وتابع بيان الحزب “نتقدم بالعزاء من صاحب العصر والزمان “عجل الله تعالى فرجه الشريف” ومن سماحة ولي أمر المسلمين حفظه المولى ومن الحوزات العلمية المباركة على إمتداد العالم الإسلامي ومن إخوانه المجاهدين في المقاومة الإسلامية، ومن عائلته الشريفة الصابرة المحتسبة، ونسأل الله تعالى أن يمّن عليهم بالصبر الجميل وثواب الدنيا والاخرة.
ونعاهد شهيدنا الكبير واخوانه الشهداء على مواصلة طريق المقاومة والجهاد حتى تحقيق اهدافها في الحرية والانتصار”.
وأكدت إسرائيل رسمياً، أمس الثلاثاء، اغتيال صفي الدين، وقال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي على منصة إكس، إن القيادي الكبير في جماعة حزب الله اللبنانية قتل.
ألى رحمة الله الواسعة أيها المجاهد العظيم، في أرفع الدرجات في الجنان بإذن الله
فقط للحقيقة والتحدي لمن يخالفني الرأي.
تصفية الرموز واغتيالها،حتى الان، تقتصر على حماس وحزب الله حيث هولاء مختومون بختم الشهادة واكرر الشهادة ويلبسون تاج العز والوطنية والجهاد.
مع ذلك فان العدو المسعور يستطيع الوصول إلى اكبر شنب او إمعة من المحيط إلى الخليج، فلا مناعة لاحد ولا قدسية لاحد ولا حصانة لاحد ولا يوجد كبير على الصواريخ الأمريكية الصهيونية.
فلا يعتقد احد ممن يلبسون تاج العار والموسومين بختم الخيانة انه محصن إذا تجراء وخرج من جحره وقال بخ.
صمت القبور الذي يمارسه ابن أنيسة مع اقرانه اكبر مثال حي أمامكم.
في جنة الفردوس الأعلى من الجنة بإذن الرحمان الرحيم شهداء وأحرار حزب الله اللبناني الشرفاء الذين يعبدون بدمائهم الزكية الطاهرة الطريق لتحرير الأقصى المبارك من قبضة عصابة الشر الصهيو أمريكية البريطانية الألمانية الغربية الحاقدة الغادرة الجبانة وتعسا لعرب التطبيع والتنسيق سود الله وجوههم عاجلا غير آجل بإذن المنتقم الجبار الذي سينتقم لدماء الفلسطينيين واللبنانيين من عصابة البعبع الصهيو أمريكي الغربي الحاقد الغادر الجبان ✌️🇱🇧☹️☝️🚀🐒🔥🚀🐒🚀
عجيب امر الصهاينة …! كيف لم يفهموا ان الاغتيالات لا تنفعهم في شيء ……؟
يعني لو لم تعلن إسرائيل قتله لما اعلن حزب الله عنه أي شيء
لعنة الله على الصهاينة ومن والاهم , هولاء الجبناء لا يقدرون على المواجهة فيلجأون الى الى الاغتيالات ظنا منهم ان الامر قد انتهى وهيهات
الجاسوس المتهم في تقديم المساعدة الذهبية لإسرائيل من اجل تصفية قيادات حزب الله الدينية والسياسية والعسكرية وحتى الامنية وخاصة قادة الصف الأول وفي مقدمتهم الامين العام لحزب الله السيدحسن نصرالله وكل القيادات البارزة فيه وخلال فترة وجيزة بين عملية استهداف واخرى اسرائيل لقائد او مجموعة منهم وآخر حتى تمت تصفيتهم بشكل شبه كامل فهاشم صفي الدين بديل حسن نصر الله على سبيل المثال عندما تمت تصفيته من قبل سلاح الطيران الحربي الإسرائيلي كان مجتمعا مع ما لا يقل عن 25 من قادة الحزب البارزين ومن مختلف الصنوف القتالية والسياسية لم تتم عمليات التصفية هذه دون تعاون وتنسيق مع جواسيس يتجسسون لصالح اسرائيل من داخل لبنان لا بل من داخل الضاحية الجنوبية ومتغلغين بشكل عميق وواسع بين قادة الصف الاول في الحزب
صحيح كلامك. مشكلة لبنان أن البعض لأ يريد الحرب ويريد أن يكون محايدا مثل السلطة الوطنية الفلسطينية وقوات الامن التابعة لها والتي تزيد عن ٦٠ ألف عنصر مسلح والذين يشاهدون ابادة اخوانهم في غزة وهم صامتون صمت القبور وكان من بقتل في غزة ليسوا فلسطينين بل غرباء ليس لهم دعوة بهم.
وهنا يسال اللبناني نفسه لماذا نحن تتحمل العبيء والمواجهة المسلحة مع الاسراءيلي بينما الاقربون في الضفة الغربية والاردن بمجموعهم صامتون ويعيشون حياتهم طبيعي..
…بعد نحو عام على ما قامت به حماس ودون النظر الى التكتيكات وانما بالنظر للاستراتيجيا والصورة الأوضح …بالنسبة لغزة لم تسترد اسرائيل الأسرى والواضح ان دولة اسرائيل بغالبيتها الواضحة ضحت باسراها (ما بعرف اذا نتنياهو حط حاله محل اسير اسرائيلي ) واما القضاء على حماس بعد محرقة للآن خلفت ما يقارب 42 الف شهيد …فالقضاء على حماس وهم لانه كل غزة صارت حماس تقريبا وحتى صورة حماس قويت في الشعوب العربية لانه قادتها كانوا صادقين وقدموا انفسم على مذبح حرية شعبهم حرفيا …اما لبنان فاسرائيل اذا بدها تقضي على حزب الله لازم تدخل برا واتوقع انه اسرائيل راح تشوف اشي هي بتعرفه اذا قررت الغوص في المستنقع اللبناني …اللي بناه الشهيد حسن نصر الله في عقود من السذاجة يفكر احد ان ينتهي في ما يقارب شهر …اما ضرب ايران فاذا كان يستهدف وجود النظام الايراني فايران قادرة تؤذي اسرائيل اذية لم تحصل لها منذ انشائها …اسرائيل المنبوذة ليس لديها القدرة عل تغيير الشرق الأوسط استراتيجيا والولايات المتحدة سترث كل عداواتها …
غريب جدا !!!
حزب الله لا يعلن عن قتلاه و لا يؤكدها إلا بعد أن تعلن عنه إسرائيل ، فؤاد شكر نصر الله ووو
ما المغزى أو ما السبب ؟