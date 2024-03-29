سياسة | عربي

حزب الله ينعى 6 عناصر قتلوا في مواجهات مع جيش الاحتلال

منذ 56 دقيقة

حجم الخط
1

بيروت: أعلن حزب الله، الجمعة، مقتل 6 من عناصره في مواجهات مع جيش الاحتلال بجنوب لبنان، ليرتفع عدد قتلاه إلى 261 منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ونعى حزب الله في بيانات منفصلة، كلا من “أحمد جواد شحيمي مواليد عام 1964 من بلدة مركبا، وإبراهيم أنيس الزين مواليد عام 1982 من بلدة شحور ، ومصطفى أحمد مكي مواليد عام 1983 من بلدة تبنين”.
وفي بيان لاحق، نعى الحزب “علي محمد الحاف مواليد عام 1984 من بلدة الحلوسية، ومصطفى علي ناصيف مواليد عام 1991 من بلدة الحفير في البقاع، وعلي عبد الحسن نعيم مواليد عام 1974 من بلدة سلعا”.
وصباح اليوم، أعلن حزب الله في بيانين، استهداف ثكنة ‏زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وإصابتها إصابة مباشرة، فضلا عن استهداف ثكنة زبدين للمرة ‏الثانية بصواريخ فلق. ‏
وشهدت الحدود الجنوبية للبنان هذا الأسبوع، تصعيدا عسكريا إسرائيليا هو الأعنف منذ بدء المواجهات، تمثل في سقوط 16 قتيلا في غارات إسرائيلية استهدفت قرى وبلدات في جنوب لبنان الأربعاء الماضي، شملت مقتل 9 في غارتين إسرائيليتين على بلدتي طير حرفا والناقورة، إضافة إلى مقتل 7 مسعفين في غارة على مركز للجمعية الطبية الإسلامية (تابعة للجامعة الإسلامية) في بلدة الهبارية.

(الأناضول)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول فصل الخطاب:
    مارس 29, 2024 الساعة 11:15 ص

    في جنة الفردوس الأعلى من الجنة بإذن الرحمان الرحيم رب العالمين يا شهداء لبنان وطريق تحرير الأقصى المبارك من نجس العصابة الصهيو أمريكية الغربية الحاقدة الغادرة الجبانة 😔🌴🤲🌴🤲🌴

    رد

أخبار ذات صلة

لبنان: صلوات في الجمعة العظيمة كي تتوقف الحرب في غزة ولبنان وينتخَب رئيس
منذ 3 دقائق
مصدر إسرائيلي عضو في طاقم المفاوضات: الصفقة عالقة.. والكرة في ملعب تل أبيب لا “حماس”
منذ 5 ساعات
الجيش الإسرائيلي يجري تدريبا مفاجئا في الشمال
منذ 16 ساعة
“لبنان3” تقترب والضفة تشتعل.. وإسرائيليون: جنودنا يقتلون “يومياً” ومخطوفونا تلتهمهم أنفاق غزة.. ماذا يفعل الوزيران في إيلات؟
منذ 23 ساعة

اشترك في قائمتنا البريدية