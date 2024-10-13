سياسة | عربي

حزب الله يهاجم جنودا إسرائيليين في عيتا الشعب جنوبي لبنان

13 - أكتوبر - 2024

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بيروت: أعلن “حزب الله”، الأحد، أن عناصره هاجموا جنودا إسرائيليين في بلدة عيتا الشعب، جنوبي لبنان، ويشتبكون معهم بالأسلحة الرشاشة والصاروخية وقذائف المدفعية.

جاء ذلك في سلسلة بيانات على منصة “تلغرام”.

وذكر الحزب أن مجموعة من مقاتليه هاجموا قوات إسرائيلية في الحارة الغربية لعيتا الشعب، ودارت اشتباكات عنيفة بالأسلحة الرشاشة والصاروخية وقذائف المدفعية.

ولفت إلى أن الاشتباكات ما زالت مستمرة حتى زمن صدور البيان (14:30 تغ).

(الأناضول)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    أكتوبر 13, 2024 الساعة 7:26 م

    من قال أن حزب الله اللبناني تلاشى بعد استشهاد سيد شهداء طريق القدس الشهيد المغدور حسن نصر الله فهو كاذب، و هاهو حزب الله اللبناني يزداد قوة و شراسة أمام جيش البامبرز الصهيوني الأمريكي الغربي الحاقد الغادر الجبان ✌️🇱🇧☹️💪🚀🐒🤠🚀

    رد

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