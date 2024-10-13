حزب الله يهاجم جنودا إسرائيليين في عيتا الشعب جنوبي لبنان

بيروت: أعلن “حزب الله”، الأحد، أن عناصره هاجموا جنودا إسرائيليين في بلدة عيتا الشعب، جنوبي لبنان، ويشتبكون معهم بالأسلحة الرشاشة والصاروخية وقذائف المدفعية.

جاء ذلك في سلسلة بيانات على منصة “تلغرام”.

وذكر الحزب أن مجموعة من مقاتليه هاجموا قوات إسرائيلية في الحارة الغربية لعيتا الشعب، ودارت اشتباكات عنيفة بالأسلحة الرشاشة والصاروخية وقذائف المدفعية.

ولفت إلى أن الاشتباكات ما زالت مستمرة حتى زمن صدور البيان (14:30 تغ).

(الأناضول)