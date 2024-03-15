حزب الله يهاجم مواقع للاحتلال وغارات معادية تستهدف منازل لبنانية في قرى حدودية

بيروت- “القدس العربي”:

في ظل توقعات بأن تطول حرب الاستنزاف الإسرائيلية ضد حزب الله، سلّم لبنان السفير الفرنسي هيرفي ماغرو الرد اللبناني الرسمي على المبادرة الفرنسية المتعلقة بوضع تصور للاستقرار في جنوب لبنان، والذي أكد على الموقف اللبناني غير الراغب في الحرب والذي يطالب بالتطبيق الكامل للقرار 1701. وشكر وزير الخارجية عبدالله بوحبيب “العاطفة والاهتمام الفرنسي الدائم بلبنان إذ لا تريد فرنسا الا الخير والازدهار للبنان”، وأعرب “عن امتنان لبنان العميق للجهود الفرنسية”.

وزار بو حبيب رئيس مجلس النواب نبيه بري وعرض معه للأوضاع العامة والاتصالات السياسية والمستجدات الميدانية على ضوء مواصلة إسرائيل لعدوانها على لبنان لا سيما القرى الحدودية الجنوبية مع فلسطين المحتلة وقطاع غزة.وبعد اللقاء، قال بوحبيب: “تكلمنا عن الدور الفرنسي وأهميته وضرورة أن تبقى فرنسا موجودة، واليوم لديها مبادرة فيها الكثير من النقاط الجيدة والمقبولة وهناك نقاط تحتاج إلى المزيد من البحث فيها”. وأضاف “قمت بتسليم رسالة الدولة للسفير الفرنسي وطبعاً الرئيس نجيب ميقاتي والرئيس بري على اطلاع، وتمنينا ان تكمل المبادرة والفرنسيون يفكرون بهذه الطريقة ويريدون الاستمرار واستكمال هذه المبادرة، وهذا مهم لنا أن نتوصل إلى نوع من الاتفاق الذي يعطي الحدود الجنوبية الاستقرار الكامل والدائم”.

الوقائع الميدانية

وكان القصف الإسرائيلي تواصل على الجبهة الجنوبية، وشن الطيران المعادي غارة جوية على بلدة عيتا الشعب وعلى أطراف علما الشعب مستهدفاً منزلاً من 3 طبقات للمواطن ايلي رزق ما أدى إلى تدميره، كما أغار على منزل في بلدة كفركلا وتوجهت إليه سيارات الإسعاف. وتعرضت تلة حمامص لقصف مدفعي طال بساتين مزرعة سَرَدَة قرب غربي الوزاني بعدد من القذائف وأطراف حولا وميس الجبل والجبين.

في المقابل، دوّت صفارات الإنذار في مستوطنتي “إيفن مناحيم” و”فسوطه” في الجليل، وتحدث الاعلام الاسرائيلي عن سقوط صاروخين في المالكية وصاروخين آخرين في “مرغليوت”، واستهدف حزب الله موقع المرج بالاسلحة المدفعية وأعلن تحقيق اصابات فيه، وقصف موقع المالكية وتجمعاً لجنود الاحتلال قرب موقع الراهب، كما أطلق صاروخين على مواقع الرادار في مزارع شبعا المحتلة.

بين نصر الله وقاآني

تزامناً، كشفت وكالة “رويترز” عما دار في خلال زيارة قائد فيلق القدس الايراني اسماعيل قاآني في شباط/فبراير الفائت إلى الضاحية الجنوبية حيث التقى أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله للمرة الثالثة على الاقل منذ السابع من تشرين الاول/أكتوبر وبحث معه في المخاطر التي قد تنشأ في حال شن إسرائيل هجوماً شاملاً في لبنان. ونقلت الوكالة عن مصادر قالت إنهم “إيرانيون من الدائرة الداخلية للسلطة”، قولهم إن “مثل هذا التصعيد قد يضغط على إيران للرد بقوة أكبر مقارنة بما فعلته حتى الآن منذ السابع من تشرين الأول، وذلك فضلاً عن الآثار المدمرة على الحزب”. وأشارت المصادر إلى “أن نصر الله طمأن قاآني بأنه لا يريد أن تنجر إيران إلى حرب مع إسرائيل أو الولايات المتحدة وأن حزب الله سيقاتل بمفرده”، مضيفاً “هذه هي معركتنا”.

وفي السياق، اعتبر نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش في خطبة الجمعة “أن المقاومة لا زالت تُمسك بالميدان وتُقاتل بقوة وإذا كان العدو يُراهن على صراخها أولًا فهو واهم ‏لأن قدرة المقاومة على الصمود والثبات أكبر بكثير من قدرة العدو على مواصلة الحرب‎”.

وأكد “أن العدو الإسرائيلي لن يحصل على صورة النصر التي يُريدها في غزة، وهو في لبنان بموقع الضعف مهما تمادى ‏في عدوانه، وليس في موقع من يفرض شروطه على المقاومة”، لافتاً إلى “أن العناد والمكابرة والإصرار على مواصلة الحرب لن ‏تنفعه ولن تمنحه النصر الذي يُمني نفسه فيه‎”. وقال “رغم كل المجازر والدمار والتضحيات والخسائر ‏والحصار والجوع، ما زال أهل ‏غزة يحتضنون المقاومة”، مشيراً إلى “أن كل محاولات تأليبهم على المقاومة من خلال الضغط ‏بالمجازر وحرب التجويع لن تنال من ثبات وصلابة وصمود وتماسك الموقف في غزة‎”.

إرباك العدو

بدوره، أشار رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك إلى “أن الحرب الإجرامية على غزة دخلت شهرها السادس ولم يتمكن العدو الصهيوني من تحقيق أي هدف من أهدافه التي شنها من أجله، لم يتمكن من إطلاق سراح أسراه، ولا القضاء على حماس، نعم الذي حققه قتل ودمار. وقد اصطدم بصمود شعب متمسك بأرضه التي جبل ترابها بالدماء المزغردة حياة وكرامة”.

وقال في خطبة الجمعة “في شمال فلسطين أدخلت المقاومة الإسلامية العدو الإسرائيلي بدوار التخبط بساحتيها العسكرية والسياسية، ويهدد العدو بتوسعة رقعة الحرب تهرباً من مشاكله، ولكنه لم يجرؤ رغم خرقه ببعض ضرباته محاولاً اختبار قدرة المقاومة التي سدّدت إليه ما زادت في إرباكه، بردها الصافع ورسائلها إن وسّعت وسّعنا، وإننا لن نتوقف عن مساندة غزة والدفاع عن سيادة وطننا وكرامة أهلنا ومواطنينا مهما غلت التضحيات والأثمان”.

اما المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان فأكد “أن الجبهة اللبنانية الجنوبية تبقى ضاغطة ورادعة، فيما الإسرائيلي يتخبط تحت وطأة الضربات التي تنهال عليه من لبنان والعراق واليمن وخان يونس والضفة وغيرها”، لافتاً إلى “أن المعادلة اليوم أصبحت المقاومة أكبر ضمانات الأوطان، والحل على الجبهة الجنوبية يبدأ بما تريده المقاومة، لا بما تريده تل أبيب”. وعلى المستوى الداخلي، رأى قبلان “أن المطلوب اليوم دولة بحجم مأساة المواطن”، مضيفاً “ما زلنا ننتظر جماعة القطيعة السياسية لإنجاز أهم تسوية رئاسية وطنية، ولا تنتظروا حرب غزة، فواشنطن تاجر لا يهمه من لبنان إلا مصالح تل أبيب”.