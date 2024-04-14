“حزب الله” يهنئ إيران على عمليتها ضد إسرائيل

بيروت: قدم حزب الله اللبناني الموالية لإيران تهانيها لإيران اليوم الأحد على ما وصفته بأنه “هجوم نوعي وغير مسبوق” ضد الاحتلال.

وأشادت حزب الله، بما وصفه بأنه “قرار شجاع وحكيم بالرد بحزم على العدوان الصهيوني على القنصلية الإيرانية في دمشق”.

وجاء في البيان أن “الجمهورية الإسلامية مارست حقها الطبيعي والقانوني رغم التهديدات والترهيب والضغوط، ونفذت وعدها الصادق بشجاعة لا مثيل لها وحكمة كبيرة”.

وقالت حزب الله إن العملية حققت أهدافها العسكرية المحددة بدقة، على الرغم من مشاركة الولايات المتحدة وحلفائها الدوليين.

(وكالات)