حزب تونسي يتضامن مع مادورو.. ونشطاء يطالبونه بالاهتمام بالشأن المحلي- (تدوينات)

تونس- “القدس العربي”: أثار حزب تونسي جدلاً واسعاً، الخميس، بعد أن أعلن تضامنه مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، في وقت دعا فيه عدد من النشطاء إلى التركيز على القضايا المحلية.

وعبرت حركة “تونس إلى الأمام” عن تضامنها مع مادورو ضدّ “الهجمة الإمبرياليّة على فنزويلا”. وقالت، في بيان، “في استعراض مخز لسياسة العصابات، أعلن المدعي العام الأمريكي مضاعفة المكافأة المرصودة لاعتقال الرئيس الشّرعي والدستوري لفنزويلا نيكولاس مادورو بفبركة الاتّهامات واعتباره “رأس تهريب المخدرات في أمريكا اللاتينية” والمسؤول عن تدمير شباب الولايات المتّحدة”.

وعبرت الحركة عن وقوفها إلى جانب فنزويلا وقيادتها الشّرعية، معتبرة أن القرار الأمريكي هو بمثابة “إعلان حرب ضدّ الثّورة البوليفارية، إذ يأتي امتدادا لسلسلة الحملات الإمبرياليّة من العقوبات الاقتصاديّة والتّخريب ومحاولات الاغتيال والحصار والتّهديد العلني بالتدخّل العسكري والذي يهدف أساسا إلى إجهاض أيّ تجربة تحرّر من براثن الاستعمار والتدخّل الخارجي”.

كما استنكرت الحركة “دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب آلته العسكرية للتعامل مع دول أمريكا اللاتينية كامتداد للمجال الحيوي لـ”مصالح الأمن القومي” الأمريكي، محييا مبدأ مونرو نسبة إلى الرئيس جيمس مونرو) بغطاء جديد وهو المبدأ نفسه الذي استعمل كذريعة لغزو هايتي والإطاحة بأليندي في تشيلي”.

وتابع البيان: “إن هذه المكافأة والتي عنونتها الإمبريالية الأمريكية “مكافحة المخدرات” سببها الحقيقي وغير المعلن هو النفط والذهب والسيطرة، والذي تقف القيادة الوطنية في فنزويلا حائلا دونه، وهو ما جعل الإدارة الأمريكية – المتحدث الرسمي باسم الرأسمال الاحتكاري الأمريكي – تمارس كلّ أنواع الدّعاية والتّحريض والشيطنة ضدّ الرئيس نيكولاس مادورو”.

وأثار البيان موجة من الانتقادات والسخرية، حيث دعا البعض الحزب إلى الاهتمام بالشأن المحلي، واقتراح حلول للأزمة السياسية المتواصلة في البلاد، عوضا عن الانشغال بقضايا أخرى لن تجلب أي منافع لتونس التي تعاني أساسا من أزمة اقتصادية ومعيشية كبيرة.

وتعتبر حركة تونس إلى الأمام من أبرز مؤيدي الرئيس قيس سعيد، وقد حذرت في وقت سابق من “التدخل الخارجي في معالجة الشّأن الداخلي، وكلّ محاولات حشر القوى الخارجية والاستقواء بها تحت يافطة مفاهيم مغشوشة لحقوق الانسان”.