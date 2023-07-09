حزب تونسي يتظاهر ضد “الاستيطان الأجنبي” في البلاد- (تدوينة)

تونس- “القدس العربي”: أعلن الحزب الدستوري الحر أنه سينظم مسيرة وطنية في تونس للتعبير عن رفضه للاستيطان الأجنبي في البلاد.

وقال الحزب، في بيان السبت، إنه سيبدأ في ١٢ الشهر الجاري جولة داخل الولايات التونسية تحت شعار” قافلة التنوير3″ بقيادة رئيسته عبير موسي، وستتوج بمسيرة وطنية للاحتجاج على “انهيار قيم وأركان الجمهورية المدنية وضرب مبادئ الحرية والعدالة والنظام والتعبير عن الرفض القاطع للاعتداء على مواطنة التونسيين واغتصاب السلطة وتقويض أسس استقلال القضاء وتغلغل الفساد في إدارة الدولة والتنديد بالعجز عن انقاذ الاقتصاد والمالية العمومية وتوفير الحاجيات الأساسية للمواطنين، وإدانة فتح الباب للاستعمار عبر الاستيطان الأجنبي والتستر على الاختراقات وشبكات الإجرام الدولية”.

وطالب السلطات التونسية بتأمين تحركات رئيسته وقياداته والمشاركين في التظاهرات، محذرا من “أي عرقلة مباشرة أو غير مباشرة لهذه التحركات السياسية المكفولة قانونا”.

وكان الرئيس قيس سعيد أكد أن بلاده ليست شقة للبيع أو الإيجار، محذرا من “استيطان من نوع جديد” بالنسبة للمهاجرين غير النظاميين.

فيما دعت أحزاب ومنظمات محلية ودولية السلطات التونسية إلى التوقف عن “الترحيل الجماعي” للمهاجرين الأفارقة الموجودين بشكل غير قانوني في البلاد، مدينة حملات “العنصرية” ضدهم.