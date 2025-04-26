حزب تونسي يطالب الناتو بوقف “التدخل الإيطالي” في شؤون بلاده

تونس – “القدس العربي”: دعا حزب تونسي حلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى وضع حد لما اعتبره تدخلا إيطاليا في شؤون بلاده.

وأعلن حزب الجمهورية الثالثة أنه قد تقدم بشكوى رسمية إلى الناتو ضد الدولة الإيطالية، وذلك “بسبب استغلال القيادة السياسية الإيطالية للتعاون العسكري الثنائي بين تونس وإيطاليا، في محاولة مثبتة وواضحة لتقويض المؤسسات السيادية التونسية ومكانتها المهنية والإقليمية”.

وأضاف، في بيان على فيسبوك “شكّل ذلك (التدخل الإيطالي) انتهاكًا صارخًا للقانون التونسي، والدستور التونسي، والقانون الدولي، ولوائح الناتو، مما يهدد بشكل مباشر هيكل الأمن والاستقرار الإقليمي، ويعيق مسار الانتقال المؤسساتي والديمقراطي في تونس، ويضرب مصالح تونس بحلف الناتو”.

وكانت رئيسة الحزب ألفة الحامدي دعت في وقت سابق الرئيس قيس سعيد لتعديل دستور 2022، الذي قالت إنه يسمح بالتدخل الأجنبي في شؤون البلاد.