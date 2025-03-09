حزب تونسي يطالب بوقف “تكميم أفواه” الناشطات والإفراج عن المعتقلات

تونس- “القدس العربي”:

دعا حزب التيار الديموقراطي في تونس، السلطات، إلى التوقف عن “تكميم أفواه” الناشطات، والإفراج عن معتقلات الرأي والتعبير.

وقال في بيان تزامنا مع اليوم العالمي للمرأة الذي صادف السبت: “نرفع فيه أصواتنا عالية، متحدين مع نساء تونس والعالم، ومع كل قوى التحرر والإنسانية، لنؤكد أن معركتنا ضد التمييز والاستغلال والاضطهاد لا تزال مستمرة، ولنذكر الجميع بأننا شركاء في بناء المستقبل، وأن التغيير الحقيقي يبدأ من الداخل، من إرادتنا الجماعية والتضامن الذي يجمعنا عبر اختلافاتنا، وأن الطريق نحو الكرامة الحقيقية للنساء لا يتحقق بالشعارات، بل بالسياسات العادلة، بالقوانين الرادعة، وبإرادة لا تلين أمام محاولات الرجوع بنا إلى الوراء”.

وتابع البيان” “وإذ نحتفي اليوم بإنجازات النساء، وننحني إجلالا للتونسيات اللواتي كسرن القيود وأسهمن في رسم ملامح الدولة المدنية الديمقراطية من خلال تاريخ من الإصلاحات الاجتماعية والسياسية والقانونية، إلا أن هذا الاحتفال لا يعني غفلة عن المكتسبات المهددة حيث ما زلنا نواجه اليوم عنفا منظما، وتهميشا اقتصاديا متصاعدا، وقوانين مجحفة وقمعية، ومحاولات مستمرة لتقويض مكاسب النساء”.

ودعا الحزب لـ”وضع حد جذري لكافة أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك إيلاء ظاهرة تقتيل النساء الأهمية القصوى والتعامل معها كجريمة خاصة”.

كما طالب بـ”تفعيل سياسات وإجراءات شاملة تكرس حماية حقوق المرأة وتوسع مشاركتها في كل مجالات الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية”.

وعبّر عن رفضه أن “تتحول مناسباتنا إلى مسار دعائي يسوق من خلاله النظام لنفسه كمدافع عن حقوق النساء بينما يكمم أفواه الناشطات ويبرر انتهاكاته باسم محاربة الفساد. كما نطالب بإطلاق سراح كافة معتقلات الرأي والتعبير، ووقف الملاحقات السياسية الكيدية ضد المعارضات للنظام”.

وأكد أن “الحقوق لا تمنح، بل تنتزع، وأن مسيرة النضال النسوي ليست لحظة عابرة بل حركة متجذرة، ممتدة، وماضية بلا رجعة نحو فضاء أكثر عدلا وأمانا للنساء”.

وكانت أحزاب ومنظمات تونسية نددت قبل أيام بما اعتبرته انتهاكا لحقوق سجينات الرأي في البلاد، مشيرة إلى “المعاملة السيئة” التي تتعرض لها سياسيات وحقوقيات معتقلات، عبّرن عن رأيهن المعارض للسلطات التونسية.