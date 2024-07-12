حزب تونسي يندد بوضع رئيسه تحت الإقامة الجبرية بعد ترشحه للانتخابات الرئاسية

تونس- “القدس العربي”: استنكر حزب تونسي وضع رئيسه تحت الإقامة الجبرية ومنعه من السفر بعد أيام من إعلانه الترشح للانتخابات الرئاسية.
وكان القضاء التونسي استدعى، الجمعة، عبد اللطيف المكي الأمين العام لحزب العمل والإنجاز، للتحقيق معه في قضية وفاة النائب السابق الجيلاني الدبّوسي.
وأعلن الحزب في وقت لاحق أن القاضي قرر تأجيل النظر في القضية مع إبقاء المكي في حالة سراح، ولكن بعد اتخاذ مجموعة من الإجراءات ضده، منها وضعه تحت الإقامة الجبرية في منطقة الوردية وسط العاصمة، ومنعه من السفر ومن الظهور في جميع وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي.
وعلق بالقول “المكي لا يمكنه القيام بحملة انتخابية ولا يستطيع زيارة الجهات لجمع التزكيات ولا الظهور الإعلامي للتأثير على الناخبين أو نشر فيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي”.
وعلق نائب المكي بالقول “اليوم جلسة تحقيق للمترشح للانتخابات الرئاسية 2024 الدكتور عبد اللطيف المكي كمتهم بالقتل العمد في قضية مفتعلة متعلقة بشخص لا علاقة له به أصلاً ولم يقم بأي فعل تجاهه ولم يتخذ فيه او في ملفه أي قرار ولم يعطِ فيه رأيا ولم يلتق به أبدا ولم يتخذ ضده أي إجراء، بل لا يوجد اي دليل او تقرير او شهود توحي بأن المتوفي مات مقتولا أصلاً”.
ويأتي هذا القرار في وقت يواصل فيه القضاء التحقيق مع عدد من المرشحين للانتخابات الرئاسية، فيما يقبع آخرون داخل السجن، وهو ما دفع المعارضة لاتهام سعيد باستخدام القضاء لملاحقة “منافسيه” في الانتخابات المقبلة.
الذين، من رجالنا، بلغوا سنّ اليأس والإنجاب، يتشبثون.بالسلطة وهم واهمون بأنها ستعيدهم إلى عصر الشباب ! .يالهم من مضحكين ! لا مشروع لهم، لا فكر، لا منهجية، لا منهج، لا حزب يدعمهم ولا مخطّط… سوى تحطيم الخصوم ورميهم في السجون (يا لعبقريّة مولانا الحاكم بأمره !). قولوا لأولئك الذين تجاوزوا سنّ اليأس من رجالاتنا القاعدين المتقاعدين: حولتم بلادنا من مفخرة إلى مسخرة.
لكني ألاحظ : حتى في أميركا، أنّ الذين بلغوا سن اليأس والخرف والضياع المعرفي، وراء المناصب يلهثون. لكنهم هناك، لايعتقلون الخصوم. لو كنت ديكتاتورة عربية، لمنعت كل عجوز تجاوز سنّ اليأس من رجالاتنا من الترشح إلى الرياسة. أما كفاهم من نفوس الشعب مسخرة.
تفضلوا اعتقلوني !
الأخت جميلة ي. تضع الإصبع على “الداء” و تؤمن بأنّ الرئيس المقبل لتونس، يجب أن يكون شابًّا من خيرة شبابها . الفكرة ممتازة جدا، ولكننا لم نصل بعدُ إلى هذه المرحلة و لا توجد هنالك أرضية ملائمة للتمشي في هذا الإتجاه، و للمراهنة على نجاحه، ما لم نتخلّص من “داء” النظام القاعدي و من تبعاته الكارثية على البلاد، وهو الآن بصدد جمع كل طاقاته لضمان استمراريته، سواء بالمَشيِ على أجساد خصومه السياسيين، أو بإسكات الأصوات المدافعة عن الحقوق و الحريات، والأدهى من ذلك هو تعطيل ملفات ثمانية من المترشحين، و عدم السماح لهم بخوض حملاتهم و بجمع التزكيات، ونظرًا لضيق الوقت فسَوف يقع إلغاء مَطالب معظم المترشحين، ربما باستثناء الصافي سعيد الذي استطاع أن يجمع التزكيات بالعدد المطلوب . الرهان على الصافي سعيد في الدور الثاني، يضمن نهاية النظام القاعدي، و يعيد استقلالية القضاء و يلغي حالة الطوارئ، يطلق سراح سجناء الرأي، يُرسي المحكمة الدستورية أوّلًا، ثم تأتي انتخابات تشريعية بعدها . كل ذلك بتمّ تحت إشراف حكومة وحدة وطنية، و وُزراء ذوي كفاءة عالية. المهم هو التركيز على المرحلة القادمة، ألا وهي عدم السماح لقيس سعيد بتزوير عملية الإنتخابات.