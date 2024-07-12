حزب تونسي يندد بوضع رئيسه تحت الإقامة الجبرية بعد ترشحه للانتخابات الرئاسية

تونس- “القدس العربي”: استنكر حزب تونسي وضع رئيسه تحت الإقامة الجبرية ومنعه من السفر بعد أيام من إعلانه الترشح للانتخابات الرئاسية.

وكان القضاء التونسي استدعى، الجمعة، عبد اللطيف المكي الأمين العام لحزب العمل والإنجاز، للتحقيق معه في قضية وفاة النائب السابق الجيلاني الدبّوسي.

وأعلن الحزب في وقت لاحق أن القاضي قرر تأجيل النظر في القضية مع إبقاء المكي في حالة سراح، ولكن بعد اتخاذ مجموعة من الإجراءات ضده، منها وضعه تحت الإقامة الجبرية في منطقة الوردية وسط العاصمة، ومنعه من السفر ومن الظهور في جميع وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي.

وعلق بالقول “المكي لا يمكنه القيام بحملة انتخابية ولا يستطيع زيارة الجهات لجمع التزكيات ولا الظهور الإعلامي للتأثير على الناخبين أو نشر فيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي”.

وعلق نائب المكي بالقول “اليوم جلسة تحقيق للمترشح للانتخابات الرئاسية 2024 الدكتور عبد اللطيف المكي كمتهم بالقتل العمد في قضية مفتعلة متعلقة بشخص لا علاقة له به أصلاً ولم يقم بأي فعل تجاهه ولم يتخذ فيه او في ملفه أي قرار ولم يعطِ فيه رأيا ولم يلتق به أبدا ولم يتخذ ضده أي إجراء، بل لا يوجد اي دليل او تقرير او شهود توحي بأن المتوفي مات مقتولا أصلاً”.

ويأتي هذا القرار في وقت يواصل فيه القضاء التحقيق مع عدد من المرشحين للانتخابات الرئاسية، فيما يقبع آخرون داخل السجن، وهو ما دفع المعارضة لاتهام سعيد باستخدام القضاء لملاحقة “منافسيه” في الانتخابات المقبلة.